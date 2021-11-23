'Des droits de Dieu aux droits du sexe' - 10 Août 2017 - Ariane Bilheran

Backup of Video From "Ariane Bilheran Officiel" Channel:Interview du 10 août 2017 d'Ariane Bilheran par Farida Belghoul et Guillaume Helye dans le cadre de leur Route sur la Fidélité dédiée à la protection des enfants.Le titre a été choisi par les organisateurs, hésitante, Ariane Bilheran a choisi de le garder et s'en explique d'un point de vue philosophique.Sont abordés : les "droits sexuels", le rapport métaphysique de l'humain à la création, "l'éducation sexuelle", la théorie sexuelle infantile de Freud, les dérives actuelles, la protection de l'enfance.