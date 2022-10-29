Lass Dich impfen⚠️🤪❗️ - Teil 2

Die Impfung ist Teil des Planes zur Neuen Weltordnung, der Versklavung der Menschheit.



Wer jetzt nicht erwacht, bekommt vielleicht keine weitere Chance dazu.

Letzten Endes ist Satan der (Schlangen)Kopf dieser Hierarchie der Finsternis.

Im Vatikan, die Jesuiten, sind Satanisten, die freudig die Menschheit in die totale Versklavung führen.

Wer diese Zusammenhänge nicht sehen will, wer weiterhin alles machen will was die Regierung sagt, der wird sein ewiges Leben verlieren, der wird nicht zu Jesus gehören.

Der RFID-Chip wird dich in die Hölle bringen und er wird als Impfung injiziert werden, dass unverzeihliche Malzeichen des Tieres.

Lass Dich impfen - Teil 1

https://odysee.com/@Neustart:8/Lass-dich-impfen:e?r=5DoSHfxcWG18uCiKJCY37toAXYnsx4xe&lid=205c9aeb21317cf33fb6d9415c1f67bfa8a31a32

auf meinem Blog:

Lass Dich impfen⚠️🤪❗️

https://exitmatrix.net/2021/10/09/lass-dich-impfen%e2%9a%a0%ef%b8%8f%f0%9f%a4%aa-und-teile-das%e2%9d%97%ef%b8%8f/