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19.06.2021 Печать Антихриста. Почему нас держат в недоумении? (Выпуск № 206 часть I (1)).
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8971 views • June 19, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:30 Письмо слушателя. О деньгах.
05:41 "Печать" антихриста и печать Божия — Сергей Комаров, 2.9.2018 [Неделя 14-я по Пятидесятнице]. https://www.youtube.com/watch?v=tlxHqktzsHk.
13:05 Письмо слушателя. Харагма укус змеи укол.
16:05 Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? https://www.youtube.com/watch?v=9ZAGy7DsMUo.
37:02 Письмо слушателя. Град на Кубани.
40:27 Стояние УПЦ с молитвой - непобедимая Победа! Черновицкая область. https://www.youtube.com/watch?v=Kh9FwdUbngY.
48:34 ГРЯДЕТ ГЛОБАЛЬНАЯ КИБЕРАТАКА... Шваб уже заявил об этом. Всё идет по плану антихриста! https://www.youtube.com/watch?v=8vw6RVTde-k.
50:57 Всемирная чипизация. Форум в Давосе. https://www.youtube.com/watch?v=ytLKweM0JEQ.
01:02:17 Как современному человеку бороться со страстями. https://www.youtube.com/watch?v=K6TkH30bg54.
Сегодня мы поговорим о начертании Антихриста и о Божьей печати, узнаем, что в Библии нет изречения – печать Антихриста, а есть только печать Божья, также узнаем, как печать переводится с греческого. Поговорим о небольшой победе Украинской православной церкви. Также узнаем о планах мирового правительства – послушаем интервью Шваба. Напомним, что Иисусова молитва – главное средство в борьбе с темной силой и своими грехами. Поговорим как современному человеку бороться со страстями.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:30 Письмо слушателя. О деньгах.
05:41 "Печать" антихриста и печать Божия — Сергей Комаров, 2.9.2018 [Неделя 14-я по Пятидесятнице]. https://www.youtube.com/watch?v=tlxHqktzsHk.
13:05 Письмо слушателя. Харагма укус змеи укол.
16:05 Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? https://www.youtube.com/watch?v=9ZAGy7DsMUo.
37:02 Письмо слушателя. Град на Кубани.
40:27 Стояние УПЦ с молитвой - непобедимая Победа! Черновицкая область. https://www.youtube.com/watch?v=Kh9FwdUbngY.
48:34 ГРЯДЕТ ГЛОБАЛЬНАЯ КИБЕРАТАКА... Шваб уже заявил об этом. Всё идет по плану антихриста! https://www.youtube.com/watch?v=8vw6RVTde-k.
50:57 Всемирная чипизация. Форум в Давосе. https://www.youtube.com/watch?v=ytLKweM0JEQ.
01:02:17 Как современному человеку бороться со страстями. https://www.youtube.com/watch?v=K6TkH30bg54.
Сегодня мы поговорим о начертании Антихриста и о Божьей печати, узнаем, что в Библии нет изречения – печать Антихриста, а есть только печать Божья, также узнаем, как печать переводится с греческого. Поговорим о небольшой победе Украинской православной церкви. Также узнаем о планах мирового правительства – послушаем интервью Шваба. Напомним, что Иисусова молитва – главное средство в борьбе с темной силой и своими грехами. Поговорим как современному человеку бороться со страстями.
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