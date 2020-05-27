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Christian Combaz - Raoult-Bigard contre Macron-Véran, la franchise contre la combine, ce sera le match de l'été
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16 views • May 27, 2020
Import YT 26 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=ldVnod75fYo
Chaîne YT Campagnol tvl : https://www.youtube.com/channel/UCBIyR71Yvq7rWHSF2p-uH4Q
L'un ne peut plus sortir sans être acclamé, l'autre est obligé de s'écarter des sifflets même le 14 juillet. Entre le professeur Raoult, l'humoriste Bigard, et la France des pisse-froid menée par Emmanuel Macron, la paix ne peut être qu'un traité de dupes car les uns sont dans la franchise et les autres dans le mensonge.
Chaîne YT Campagnol tvl : https://www.youtube.com/channel/UCBIyR71Yvq7rWHSF2p-uH4Q
L'un ne peut plus sortir sans être acclamé, l'autre est obligé de s'écarter des sifflets même le 14 juillet. Entre le professeur Raoult, l'humoriste Bigard, et la France des pisse-froid menée par Emmanuel Macron, la paix ne peut être qu'un traité de dupes car les uns sont dans la franchise et les autres dans le mensonge.
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