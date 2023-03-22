Barbara O'Neill - Compass - Parte 8 - La Función Del Hígado [1] - Hígado Y Digestión

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
El hígado puede considerarse como el gestor de proyectos en el cuerpo. Determina lo que puede
entrar y lo que no. Determina dónde debe ir y orquesta todo el proceso de digestión. En el octavo
episodio profundizamos en este increíble órgano. También aprendemos cómo se produce la energía
en la célula