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СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА, за души Православных Христиан против слуг антихриста.
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666 views • November 01, 2021
Кто удерживает наш Народ в подчинении оккупационным властям?
Кто ведёт наш Народ навстречу антихристу?
Кто такой козёл-провокатор?
Кто конкретно козлы-провокаторы в России сегодня?
Что такое «вакцина от вируса» на самом деле?
Для чего нужна «вакцинация»?
Чем сегодня заражают людей?
Какой выход из сложившейся ситуации?
Ответы на эти и на многие другие вопросы вы услышите в фильме.
Кто ведёт наш Народ навстречу антихристу?
Кто такой козёл-провокатор?
Кто конкретно козлы-провокаторы в России сегодня?
Что такое «вакцина от вируса» на самом деле?
Для чего нужна «вакцинация»?
Чем сегодня заражают людей?
Какой выход из сложившейся ситуации?
Ответы на эти и на многие другие вопросы вы услышите в фильме.
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