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Demo Christiansborg København Part. 2 Chefredaktør & Poet Josef Hanji [11.09.2021]
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20 views • September 12, 2021
Kære Dansker...
Hvad er det der foregår lige nu?
Er du i tvivl om hvad der foregår?
Så prøv at hør hvad Chefredaktør og Poet Josef Hanji her fortæller...
Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 1 “Introduktion” [28.05.2021]
https://rumble.com/via2vb-kritisk-lyrik-af-josef-hanji-part-1-introduktion-28.05.2021.html
Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 2 "Covis-19 Plandemien" [28.05.2021]
https://rumble.com/via35b-part-2-covis-19-plandemien-28.05.2021.html
Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 3 "Meninger" [28.05.2021]
https://rumble.com/via3ct-kritisk-lyrik-af-josef-hanji-part-3-meninger-28.05.2021.html
Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 4 "Eventyr" [28.05.2021]
https://rumble.com/via3hj-kritisk-lyrik-af-josef-hanji-part-4-eventyr-28.05.2021.html
Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 5 "Det Forbudte Rim" [28.05.2021]
https://rumble.com/via4e1-kritisk-lyrik-af-josef-hanji-part-5-det-forbudte-rim-28.05.2021.html
Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 6 "Indre Revolition" (fra 2009)[28.05.2021]
https://rumble.com/via4ir-josef-hanji-part-6-indre-revolition-fra-200928.05.2021.html
Critical Poetry by Josef Hanji Part 7 "Why?" [28.05.2021]
https://rumble.com/via4qt-critical-poetry-by-josef-hanji-part-7-why-28.05.2021.html
Critical Poetry by Josef Hanji Part 8 "Human Control (Covis-19 Plandemi)" [28.05.2021]
https://rumble.com/via5tp-josef-hanji-part-8-human-control-covis-19-plandemi-28.05.2021.html
Critical Poetry by Josef Hanji Part 9 “The American Moon” [28.05.2021]
https://rumble.com/via5xl-critical-poetry-by-josef-hanji-part-9-the-american-moon-28.05.2021.html
Det rim som Josef det rim sluttede sin tale med kan læses her:
https://www.facebook.com/jhanji/posts/10227654882574524
https://www.facebook.com/jhanji
https://www.facebook.com/Konspirationdk/
https://www.konspiration.nu/
[email protected]
Hvad er det der foregår lige nu?
Er du i tvivl om hvad der foregår?
Så prøv at hør hvad Chefredaktør og Poet Josef Hanji her fortæller...
Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 1 “Introduktion” [28.05.2021]
https://rumble.com/via2vb-kritisk-lyrik-af-josef-hanji-part-1-introduktion-28.05.2021.html
Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 2 "Covis-19 Plandemien" [28.05.2021]
https://rumble.com/via35b-part-2-covis-19-plandemien-28.05.2021.html
Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 3 "Meninger" [28.05.2021]
https://rumble.com/via3ct-kritisk-lyrik-af-josef-hanji-part-3-meninger-28.05.2021.html
Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 4 "Eventyr" [28.05.2021]
https://rumble.com/via3hj-kritisk-lyrik-af-josef-hanji-part-4-eventyr-28.05.2021.html
Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 5 "Det Forbudte Rim" [28.05.2021]
https://rumble.com/via4e1-kritisk-lyrik-af-josef-hanji-part-5-det-forbudte-rim-28.05.2021.html
Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 6 "Indre Revolition" (fra 2009)[28.05.2021]
https://rumble.com/via4ir-josef-hanji-part-6-indre-revolition-fra-200928.05.2021.html
Critical Poetry by Josef Hanji Part 7 "Why?" [28.05.2021]
https://rumble.com/via4qt-critical-poetry-by-josef-hanji-part-7-why-28.05.2021.html
Critical Poetry by Josef Hanji Part 8 "Human Control (Covis-19 Plandemi)" [28.05.2021]
https://rumble.com/via5tp-josef-hanji-part-8-human-control-covis-19-plandemi-28.05.2021.html
Critical Poetry by Josef Hanji Part 9 “The American Moon” [28.05.2021]
https://rumble.com/via5xl-critical-poetry-by-josef-hanji-part-9-the-american-moon-28.05.2021.html
Det rim som Josef det rim sluttede sin tale med kan læses her:
https://www.facebook.com/jhanji/posts/10227654882574524
https://www.facebook.com/jhanji
https://www.facebook.com/Konspirationdk/
https://www.konspiration.nu/
[email protected]
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