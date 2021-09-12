Demo Christiansborg København Part. 2 Chefredaktør & Poet Josef Hanji [11.09.2021]

Kære Dansker...Hvad er det der foregår lige nu?Er du i tvivl om hvad der foregår?Så prøv at hør hvad Chefredaktør og Poet Josef Hanji her fortæller...Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 1 “Introduktion” [28.05.2021]Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 2 "Covis-19 Plandemien" [28.05.2021]Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 3 "Meninger" [28.05.2021]Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 4 "Eventyr" [28.05.2021]Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 5 "Det Forbudte Rim" [28.05.2021]Kritisk lyrik af Josef Hanji Part 6 "Indre Revolition" (fra 2009)[28.05.2021]Critical Poetry by Josef Hanji Part 7 "Why?" [28.05.2021]Critical Poetry by Josef Hanji Part 8 "Human Control (Covis-19 Plandemi)" [28.05.2021]Critical Poetry by Josef Hanji Part 9 “The American Moon” [28.05.2021]Det rim som Josef det rim sluttede sin tale med kan læses her: