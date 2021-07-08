Wappie Marco is pissig!

Wappie Marco IJben van ‘Het Kleine Café’ in Aardenburg heeft het niet zo naar zijn zin, sterker nog, hij is pissig!

Want hij vindt het niet zo leuk dat kinderen gevaccineerd gaan worden noemt Hugo de Jonge een cokesnuiver.

Want 'van onze kinderen blijf je met je klauwen af!'

Leuk om te zien dat in ieder geval de tandenfee bij Marco langs is geweest en dat hij vooral een praktisch ingesteld iemand is want laten we eerlijk zijn, hoe slim is het om je fietsketting om je nek te hebben?