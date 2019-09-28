Parintele ADRIAN FAGETEANU a fost la un pas de moarte dupa ce PATRIARHUL DANIEL L-A LOVIT IN CAP

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13 views • September 28, 2019





În anul 2003, la vârsta de 91 de ani, Părintele Adrian a părăsit Mănăstirea Antim pentru a trăi ca sihastru la schitul Locurele de pe lângă Mănăstirea Lainici, unde a rămas până în anul 2011, când starea lui de sănătate s-a înrăutățit.



Părintele Adrian Făgețeanu a trecut la Domnul la 27 septembrie 2011 la spitalul ”Dr. Marius Nasta” din București, la vârsta venerabilă de 99 de ani. A fost înmormântat sâmbătă, 1 octombrie 2011, in cimitirul Mănăstirii Lainici.



Intamplarea povestita de Parintele Adrian Fageteanu in inregistrarea de mai sus s-a petrecut pe cand era la Manastirea Antim.



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#saccsiv #ParinteleAdrianFageteanu #PatriarhulDaniel Conform https://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_F%C4%83ge%C8%9Beanu Parintele Adrian Fageteanu a petrecut peste 12 ani în temnițele comuniste, fiind închis la Galata, Văcărești, Brașov, Târgu Jiu, Slobozia, Făgăraș, Jilava, Canal, Aiud, Suceava.[5] A trecut mai întâi prin mai multe parohii, apoi pe la Mănăstirea Viforâta, Mănăstirea Surpatele și, în sfârșit, la Mănăstirea Antim.În anul 2003, la vârsta de 91 de ani, Părintele Adrian a părăsit Mănăstirea Antim pentru a trăi ca sihastru la schitul Locurele de pe lângă Mănăstirea Lainici, unde a rămas până în anul 2011, când starea lui de sănătate s-a înrăutățit.Părintele Adrian Făgețeanu a trecut la Domnul la 27 septembrie 2011 la spitalul ”Dr. Marius Nasta” din București, la vârsta venerabilă de 99 de ani. A fost înmormântat sâmbătă, 1 octombrie 2011, in cimitirul Mănăstirii Lainici.Intamplarea povestita de Parintele Adrian Fageteanu in inregistrarea de mai sus s-a petrecut pe cand era la Manastirea Antim.Cititi va rog si:Parintele Adrian Fageteanu a trait printre noi aproape un secol (1912 – 2011), invatandu-ne multe, dar prea putini au stat sa-l asculte…Thumbnail#saccsiv #ParinteleAdrianFageteanu #PatriarhulDaniel Keywords danielsaccsivpatriarhul danielparintele adrian fageteanuparinteleadrianfageteanulovit in cappatriarhul ecumenismuluiparintele adrian fageteanu despre patriarhul danielparintele adrian fageteanu 2011diavol

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