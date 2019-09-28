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Parintele ADRIAN FAGETEANU a fost la un pas de moarte dupa ce PATRIARHUL DANIEL L-A LOVIT IN CAP
saccsiv
saccsiv
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13 views • September 28, 2019
Conform https://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_F%C4%83ge%C8%9Beanu Parintele Adrian Fageteanu a petrecut peste 12 ani în temnițele comuniste, fiind închis la Galata, Văcărești, Brașov, Târgu Jiu, Slobozia, Făgăraș, Jilava, Canal, Aiud, Suceava.[5] A trecut mai întâi prin mai multe parohii, apoi pe la Mănăstirea Viforâta, Mănăstirea Surpatele și, în sfârșit, la Mănăstirea Antim.

În anul 2003, la vârsta de 91 de ani, Părintele Adrian a părăsit Mănăstirea Antim pentru a trăi ca sihastru la schitul Locurele de pe lângă Mănăstirea Lainici, unde a rămas până în anul 2011, când starea lui de sănătate s-a înrăutățit.

Părintele Adrian Făgețeanu a trecut la Domnul la 27 septembrie 2011 la spitalul ”Dr. Marius Nasta” din București, la vârsta venerabilă de 99 de ani. A fost înmormântat sâmbătă, 1 octombrie 2011, in cimitirul Mănăstirii Lainici.

Intamplarea povestita de Parintele Adrian Fageteanu in inregistrarea de mai sus s-a petrecut pe cand era la Manastirea Antim.

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Parintele Adrian Fageteanu a trait printre noi aproape un secol (1912 – 2011), invatandu-ne multe, dar prea putini au stat sa-l asculte…

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