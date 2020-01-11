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Under the Wire Episode 19, January 11, 2020
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17 views • February 02, 2020
Videos from The HighWire (https://www.youtube.com/watch?v=82KJGSLT2e4)
SAFETY IS THE BIGGEST ISSUE (https://tinyurl.com/qrpux7r0)
HEALTH PROFESSIONALS ARE QUESTIONING VACCINE SAFETY (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/613184299494536/)
HOW MUCH TRAINING DO DOCTORS HAVE ON VACCINES? (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/3311592505523474/)
W.H.O. ADMITS IT'S NOT VACCINE MISINFORMATION (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/678489909222304/)
VACCINES: WHO IS WINNING THE WAR ON SOCIAL MEDIA? (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/462325948038032/)
IS THE TERM ANTI-VAX A SLUR? (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/2289002084726137/)
THE ERADICATION OF HERD IMMUNITY (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/1248648795324693/)
WAKE UP CALL FOR SAFETY SCIENCE (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/2569130413331464/)
FDA HEAD ACKNOWLEDGES A PLAN FOR SAFETY SURVEILLANCE (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/470319320310452/)
CONTROVERSY AROUND ADJUVANTS IN VACCINES (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/460196364855866/)
ANTIGENS AND ADJUVANTS: THE GREAT UNKNOWN (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/2620686841484723/)
TYRANNY OF SMALL NUMBERS (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/1076303699383978/)
THE NEXT TARGET POPULATION (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/469597407013274/)
GREAT QUESTION, TERRIBLE ANSWER (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/2448345268759271/)
Further topics
ABC/ACMA Complaint re Media Watch (https://www.abc.net.au/mediawatch/episodes/vax/11781898)
See: AVN President Aneeta Hafemeister interviewed on ABC Radio Tasmania (https://avn.org.au/2019/12/avn-president-aneeta-hafemeister-interviewed-on-abc-radio-tasmania/)
Lack of accountability on vaccination
Flu or Ebola? If you need to ask, you should not be working as a health professional
SAFETY IS THE BIGGEST ISSUE (https://tinyurl.com/qrpux7r0)
HEALTH PROFESSIONALS ARE QUESTIONING VACCINE SAFETY (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/613184299494536/)
HOW MUCH TRAINING DO DOCTORS HAVE ON VACCINES? (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/3311592505523474/)
W.H.O. ADMITS IT'S NOT VACCINE MISINFORMATION (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/678489909222304/)
VACCINES: WHO IS WINNING THE WAR ON SOCIAL MEDIA? (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/462325948038032/)
IS THE TERM ANTI-VAX A SLUR? (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/2289002084726137/)
THE ERADICATION OF HERD IMMUNITY (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/1248648795324693/)
WAKE UP CALL FOR SAFETY SCIENCE (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/2569130413331464/)
FDA HEAD ACKNOWLEDGES A PLAN FOR SAFETY SURVEILLANCE (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/470319320310452/)
CONTROVERSY AROUND ADJUVANTS IN VACCINES (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/460196364855866/)
ANTIGENS AND ADJUVANTS: THE GREAT UNKNOWN (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/2620686841484723/)
TYRANNY OF SMALL NUMBERS (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/1076303699383978/)
THE NEXT TARGET POPULATION (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/469597407013274/)
GREAT QUESTION, TERRIBLE ANSWER (https://www.facebook.com/HighWireTalk/videos/2448345268759271/)
Further topics
ABC/ACMA Complaint re Media Watch (https://www.abc.net.au/mediawatch/episodes/vax/11781898)
See: AVN President Aneeta Hafemeister interviewed on ABC Radio Tasmania (https://avn.org.au/2019/12/avn-president-aneeta-hafemeister-interviewed-on-abc-radio-tasmania/)
Lack of accountability on vaccination
Flu or Ebola? If you need to ask, you should not be working as a health professional
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