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La Chine s’installe dans le Grand Nord canadien
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15 views • August 14, 2020
La mine de Hope Bay contiendrait 5,17 millions d'onces d'or et au prix du jour de 2,725$CA l'once, cette quantité d'or, si elle devait être extraite et transigée aujourd'hui, vaudrait quelques 14 milliards de dollars canadiens.
Devinez qui veut acheter cette mine? Le SD Gold Group chinois, proche du pouvoir communiste de Pékin... pour un misérable 149M$. Et SD Gold aurait déjà avancé 15M$ en vue de la transaction finale.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1572
Au plan géopolitique, il est INADMISSIBLE que la Chine vienne prendre possession de cet IMMENSE TERRITOIRE, loin des regards et en pourtant, en plein coeur du passage du Nord-Ouest.
Une fois la mine achetée, SD Gold pourra y construire des infrastructures stratégiques d’envergure en toute légalité et y mener des activités duales, civiles et militaires, en toute discrétion.
Ainsi, l'immense territoire minier de Hope Bay peut devenir un point d’ancrage territorial et logistique majeur pour la Chine au cœur même de l’Arctique canadien.
Il est urgent que les Canadiens lèvent les boucliers contre cette transaction en contactant les élus fédéraux pour qu'ils mettent fin à ce délire.
Si le principal port du passage de l'Arctique canadien appartient à la Chine, cela pourrait réduire le pouvoir du Canada d'y exercer sa souveraineté.
--
COVID chez les enfants: très, très, très rare affirme Trump:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1592
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Nouvelle pub pour la campagne "J'aime mon oxygène"!
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1593
--
J. Mark Lievonen, ancien président de Sanofi Pasteur Limited au Canada, coprésident le Groupe de travail sur les vaccins:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1569
--
J'ai aussi parlé de lactoferrine dont j'ai entendu parler, pour la première fois, via un vidéo de Silvano Trotta:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1576
La lactoferrine est une protéine polyvalente pour la défense de l’hôte, se lie aux HSPG, sans perturber l’ACE2.
Elle bloquerait l’interaction entre les SRAS-CoV et les cellules hôtes.
Cette inhibition dose-dépendante correspondrait à une saturation des sites HSPG à proximité du récepteur spéciﬁque ACE2.
Ainsi, cette glycoprotéine non-toxique pourrait jouer un rôle protecteur dans la défense de l’hôte contre l’infection par le SRAS-CoV-2.
La lactoferrine a des effets antiviraux, immunomodulatoires et anti-inflammatoires à large spectre.
--
Lors du point de presse du lundi, 10 août 2020, à la toute fin, lors des questions en anglais, le ministre de l'éducation Jean-François Roberge a déclaré ce qui suit, à 55m40s:
"les enfants, la majorité du temps, ne deviennent pas malades [pause] n'ont pas cette maladie du COVID et ne le transmettent pas"
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1589
La partie de l'extrait qui ressort, à mon sens, est celle où le ministre Roberge a dit que les enfants ne transmettent PAS le COVID.
Si c'est le cas, pourquoi les enfants devraient-ils porter un masque facial dans les transports scolaires ou les corridors de l'école?
Si les enfants "ne le transmettent pas", pourquoi les masques?
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Le macaron jaune aux enfants non-vaccinés, proposé par le Dr Mark Siegel à Fox News:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1596
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Si vous aimeriez m'encourager avec un don, c'est ici:
PayPal: https://www.paypal.me/logixca
DonorBox: https://donorbox.org/claude-gelinas
Par courriel, pour Interac: [email protected]
Ensemble, on éveille les gens à un angle de l'information qui indispose les "grands médias", soyez le changement que vous voulez, en ce monde!
Devinez qui veut acheter cette mine? Le SD Gold Group chinois, proche du pouvoir communiste de Pékin... pour un misérable 149M$. Et SD Gold aurait déjà avancé 15M$ en vue de la transaction finale.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1572
Au plan géopolitique, il est INADMISSIBLE que la Chine vienne prendre possession de cet IMMENSE TERRITOIRE, loin des regards et en pourtant, en plein coeur du passage du Nord-Ouest.
Une fois la mine achetée, SD Gold pourra y construire des infrastructures stratégiques d’envergure en toute légalité et y mener des activités duales, civiles et militaires, en toute discrétion.
Ainsi, l'immense territoire minier de Hope Bay peut devenir un point d’ancrage territorial et logistique majeur pour la Chine au cœur même de l’Arctique canadien.
Il est urgent que les Canadiens lèvent les boucliers contre cette transaction en contactant les élus fédéraux pour qu'ils mettent fin à ce délire.
Si le principal port du passage de l'Arctique canadien appartient à la Chine, cela pourrait réduire le pouvoir du Canada d'y exercer sa souveraineté.
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COVID chez les enfants: très, très, très rare affirme Trump:
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J'ai aussi parlé de lactoferrine dont j'ai entendu parler, pour la première fois, via un vidéo de Silvano Trotta:
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La lactoferrine est une protéine polyvalente pour la défense de l’hôte, se lie aux HSPG, sans perturber l’ACE2.
Elle bloquerait l’interaction entre les SRAS-CoV et les cellules hôtes.
Cette inhibition dose-dépendante correspondrait à une saturation des sites HSPG à proximité du récepteur spéciﬁque ACE2.
Ainsi, cette glycoprotéine non-toxique pourrait jouer un rôle protecteur dans la défense de l’hôte contre l’infection par le SRAS-CoV-2.
La lactoferrine a des effets antiviraux, immunomodulatoires et anti-inflammatoires à large spectre.
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Lors du point de presse du lundi, 10 août 2020, à la toute fin, lors des questions en anglais, le ministre de l'éducation Jean-François Roberge a déclaré ce qui suit, à 55m40s:
"les enfants, la majorité du temps, ne deviennent pas malades [pause] n'ont pas cette maladie du COVID et ne le transmettent pas"
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1589
La partie de l'extrait qui ressort, à mon sens, est celle où le ministre Roberge a dit que les enfants ne transmettent PAS le COVID.
Si c'est le cas, pourquoi les enfants devraient-ils porter un masque facial dans les transports scolaires ou les corridors de l'école?
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