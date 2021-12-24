⁣Apparently this is a new super prison runned by a private organisation called G4S. It resembles a fema concentration camp, its being built in the UK

Covid Times 411 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

31 views • December 24, 2021



OTHER VIDEOS TO WATCH

WHITE GIANTS OF THE NEW WORLD - ROBERT SEPEHR

THE 'WATCHERS' IN THE SKY - WHY DO UFOS OBSERVE ALL OUR MILITARY ACTIVITIES?

THE CRYSTAL SKULL: THE HISTORY, THE MYSTERY, AND THE MESSAGE FOR HUMANITY

FOUND GUILTY! PROF LIEBER- WUHAN, INDICTMENTS 12-22-21

THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 20

AMBIGUOUSLY JEWISH FEMALE LUTHERAN PASTOR'S CHURCH HOSTS DRAG QUEEN FREAK PRAYER HOUR FOR KIDS

CNN TELLS VIEWERS FIRST OMICRON DEATH IN TEXAS — HOSPITAL SAYS CNN LIED

⁣⁣Protests turn to riots in london... we're all tired of masks, lockdowns, mandates, we are all tired

A MUST WATCH: NEW ORLEANS LOUISIANA ROLLS OUT VACCINE PASSPORTS FOR CHILDREN 5-11 FROM 2ND JANUARY

WORLD COUNCIL FOR HEALTH CALLS FOR AN IMMEDIATE STOP TO THE COVID-19 EXPERIMENTAL “VACCINES”

THE TRIAL FOR THE CRIMES AGAINST HUMANITY HAS BEGUN. THE EXPERIMENTAL SPIKE PROTEIN JAB ROLLOUT IS

https://bit.ly/3FFdM3X

protester was arrested in Berlin, Germany on Sunday after he called a police officer fascist

J-6 Attorney Releases Video of Capitol Police Pummeling Female Trump Supporter Victoria White

TOMMY ROBINS WE ARE GETTING OUR VOICES BACK

STAND FIRM: A MESSAGE TO THOSE THAT CAN SEE⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣DR Clare Craig - What are we testing for_finalised_TG

THAT'S RIGHT. BOLSHEVIKS IF THEY KNOW ANYTHING IT IS ENTERTAINMENT PROGRAMMING

⁣⁣I DONT KNOW WHERE TO START, SO MUCH GOING ON IT BREAKS MY HEART

⁣⁣THERES A BIG TRANSFORMATION HAPPENING RIGHT NOW

"RIGHT NOW IT IS THE JOB OF EVERYBODY HERE TO GO OUT AND RESIST. RESIST.

https://bit.ly/3HaK7Qu

⁣I DONT KNOW WHEN PEOPLE WILL FINALLY WAKE UP AND SEE THE TRUTH

UK STOCKPILING END OF LIFE DRUG MIDAZOLAM FOR JANUARY

NOTICE TO THE TRAITORS

DUTCH MP THIERRY BAUDET EXPLAINS THE TRUE CONVID AGENDA IN PARLIAMENT.

WHEN THE NAZIS START KILLING PEOPLE IN THE WOODS AGAIN... WILL ANYONE HEAR THEM SCREAM??

DOCTOR PANEL DISCUSS THE MEDICAL CRIMES TAKING PLACE

DR NOACK HAD SOME MONTHS AGO BEEN ARRESTED WHILST CARRYING OUT A LIVE YOUTUBE VIDEO

NEW ZEALAND DR MATT SHELTON ON COVID. YOU WON'T HEAR HIS VIEWS ON MAINSTREAM MEDIA

HISTORIAN GILES UDY “MOST PEOPLE DON’T HAVE THE FAINTEST IDEA WHAT COMMUNISM IS

⁣A COUNTRY OF FUCKING RETARDS

DUTCH PARLIAMENT HE SAY EXACTLY WHAT I’M TELLING FROM A LONG TIME

CANADA: 39-YEAR-OLD NOVA SCOTIA MAN ‘FRED PYE’ IS LEFT PERMANENTLY DISABLED AFTER THE COVID VACCINE

⁣WATCH, LISTEN AND SHARE

THIS IS A MUST WATCH. MAKE SURE TO WATCH TO THE END, AND SHARE THIS AROUND THE WORLD

YOU CANNOT MANDATE THIS BIO WEAPON WE ARE WAKING UP!!! HUMANITY, WE ARE ONE

THIS GUY SAYS IT ALL WE HAVE HAD ENOUGH

INSIDE TIM COOK’S SECRET $275 BILLION DEAL WITH CHINESE AUTHORITIES

ITS TIME TO WAKE UP, STOP PLAYING GAMES WITH YOUR LIFE

UNDERSTANDING THE VACCINE, SPIKE PROTEIN AND WHAT ITS DOING IN THE BODY (MUST WATCH)

AUSTRIAS LARGEST EVER PROTEST IN HISTORY! THE ⁣PEOPLE UNITED INTERNATIONALLY SWISS AND AUSTRIANS

A RARE MP STANDING FOR THE PEOPLE.

WATCH THIS AND SEE HOW HOW THEY TWISTED THE NUMBERS

https://bit.ly/3EhvsB6

DR. BYRAM BRIDLE: VIRAL IMMUNOLOGIST DEBUNKS MASK PROTECT PEOPLE FROM COVID

LOOKS LIKE THE REAL MEN OF NEW ZEALAND HAVE HAD ENOUGH OF JACINDA ARDERN

STAND IN THE MIDDLE OF THE ROAD YOU GET RUN OVER... NO VACCINE UPTAKE= NO VAXX PASSPORTS...

https://bit.ly/32nKt72

LETTING THE TRUTH OUT BIT BY BIT

DR. DAVID MARTIN - THEY WILL GET FAR MORE VIOLENT WITH NEW THINGS THAT THEY ARE GOING TO CONCOCT BET

.

OTHER CHANNELS AND APP TO JOIN

MY YOUTUBE

TELEGRAM

Daily Life is better in the app keep up to date with all we post

click here to download our app ⁣Apparently this is a new super prison runned by a private organisation called G4S. It resembles a fema concentration camp, its being built in the UKOTHER VIDEOS TO WATCHWHITE GIANTS OF THE NEW WORLD - ROBERT SEPEHR https://bit.ly/3qoUwB4 THE 'WATCHERS' IN THE SKY - WHY DO UFOS OBSERVE ALL OUR MILITARY ACTIVITIES? https://bit.ly/3FtbPXW THE CRYSTAL SKULL: THE HISTORY, THE MYSTERY, AND THE MESSAGE FOR HUMANITY https://bit.ly/3JcJA21 FOUND GUILTY! PROF LIEBER- WUHAN, INDICTMENTS 12-22-21 https://bit.ly/3qoYucP THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 20 https://bit.ly/3JpVQfU AMBIGUOUSLY JEWISH FEMALE LUTHERAN PASTOR'S CHURCH HOSTS DRAG QUEEN FREAK PRAYER HOUR FOR KIDS https://bit.ly/3en7VnQ CNN TELLS VIEWERS FIRST OMICRON DEATH IN TEXAS — HOSPITAL SAYS CNN LIED https://bit.ly/32qnjx7 ⁣⁣Protests turn to riots in london... we're all tired of masks, lockdowns, mandates, we are all tired https://bit.ly/3yVMzY3 A MUST WATCH: NEW ORLEANS LOUISIANA ROLLS OUT VACCINE PASSPORTS FOR CHILDREN 5-11 FROM 2ND JANUARY https://bit.ly/33JATvQ WORLD COUNCIL FOR HEALTH CALLS FOR AN IMMEDIATE STOP TO THE COVID-19 EXPERIMENTAL “VACCINES” https://bit.ly/3qkiLjS THE TRIAL FOR THE CRIMES AGAINST HUMANITY HAS BEGUN. THE EXPERIMENTAL SPIKE PROTEIN JAB ROLLOUT ISprotester was arrested in Berlin, Germany on Sunday after he called a police officer fascist https://bit.ly/3FpsP1v J-6 Attorney Releases Video of Capitol Police Pummeling Female Trump Supporter Victoria White https://bit.ly/3pwrPDj TOMMY ROBINS WE ARE GETTING OUR VOICES BACK https://bit.ly/3qor8uD STAND FIRM: A MESSAGE TO THOSE THAT CAN SEE⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ https://bit.ly/3qoq8XF ⁣⁣DR Clare Craig - What are we testing for_finalised_TG https://bit.ly/3pnUt9o THAT'S RIGHT. BOLSHEVIKS IF THEY KNOW ANYTHING IT IS ENTERTAINMENT PROGRAMMING https://bit.ly/3susxm9 ⁣⁣I DONT KNOW WHERE TO START, SO MUCH GOING ON IT BREAKS MY HEART https://bit.ly/3EndjSm ⁣⁣THERES A BIG TRANSFORMATION HAPPENING RIGHT NOW https://bit.ly/3eh5H9m "RIGHT NOW IT IS THE JOB OF EVERYBODY HERE TO GO OUT AND RESIST. RESIST.⁣I DONT KNOW WHEN PEOPLE WILL FINALLY WAKE UP AND SEE THE TRUTH https://bit.ly/3sqY6gM UK STOCKPILING END OF LIFE DRUG MIDAZOLAM FOR JANUARY https://bit.ly/3em9iD0 NOTICE TO THE TRAITORS https://bit.ly/3FrvLdP DUTCH MP THIERRY BAUDET EXPLAINS THE TRUE CONVID AGENDA IN PARLIAMENT. https://bit.ly/3ejtEwJ WHEN THE NAZIS START KILLING PEOPLE IN THE WOODS AGAIN... WILL ANYONE HEAR THEM SCREAM?? https://bit.ly/3H6Qxjj DOCTOR PANEL DISCUSS THE MEDICAL CRIMES TAKING PLACE https://bit.ly/3JpIoJ1 DR NOACK HAD SOME MONTHS AGO BEEN ARRESTED WHILST CARRYING OUT A LIVE YOUTUBE VIDEO https://bit.ly/3Ened0Y NEW ZEALAND DR MATT SHELTON ON COVID. YOU WON'T HEAR HIS VIEWS ON MAINSTREAM MEDIA https://bit.ly/3EohehA HISTORIAN GILES UDY “MOST PEOPLE DON’T HAVE THE FAINTEST IDEA WHAT COMMUNISM IS https://bit.ly/3eeBojL ⁣A COUNTRY OF FUCKING RETARDS https://bit.ly/32vAY5W DUTCH PARLIAMENT HE SAY EXACTLY WHAT I’M TELLING FROM A LONG TIME https://bit.ly/3pkYGdZ CANADA: 39-YEAR-OLD NOVA SCOTIA MAN ‘FRED PYE’ IS LEFT PERMANENTLY DISABLED AFTER THE COVID VACCINE https://bit.ly/3efJWqr ⁣WATCH, LISTEN AND SHARE https://bit.ly/3qCueM3 THIS IS A MUST WATCH. MAKE SURE TO WATCH TO THE END, AND SHARE THIS AROUND THE WORLD https://bit.ly/3yP92Gd YOU CANNOT MANDATE THIS BIO WEAPON WE ARE WAKING UP!!! HUMANITY, WE ARE ONE https://bit.ly/3Fs0CHd THIS GUY SAYS IT ALL WE HAVE HAD ENOUGH https://bit.ly/3yYEiT9 INSIDE TIM COOK’S SECRET $275 BILLION DEAL WITH CHINESE AUTHORITIES https://bit.ly/3ElDcC5 ITS TIME TO WAKE UP, STOP PLAYING GAMES WITH YOUR LIFE https://bit.ly/3yStJRv UNDERSTANDING THE VACCINE, SPIKE PROTEIN AND WHAT ITS DOING IN THE BODY (MUST WATCH) https://bit.ly/3qjqiiT AUSTRIAS LARGEST EVER PROTEST IN HISTORY! THE ⁣PEOPLE UNITED INTERNATIONALLY SWISS AND AUSTRIANS https://bit.ly/3moXwMR A RARE MP STANDING FOR THE PEOPLE. https://bit.ly/3smSN1X WATCH THIS AND SEE HOW HOW THEY TWISTED THE NUMBERSDR. BYRAM BRIDLE: VIRAL IMMUNOLOGIST DEBUNKS MASK PROTECT PEOPLE FROM COVID https://bit.ly/3Jc80sm LOOKS LIKE THE REAL MEN OF NEW ZEALAND HAVE HAD ENOUGH OF JACINDA ARDERN https://bit.ly/3FzrCot STAND IN THE MIDDLE OF THE ROAD YOU GET RUN OVER... NO VACCINE UPTAKE= NO VAXX PASSPORTS...LETTING THE TRUTH OUT BIT BY BIT https://bit.ly/3sqI3zq DR. DAVID MARTIN - THEY WILL GET FAR MORE VIOLENT WITH NEW THINGS THAT THEY ARE GOING TO CONCOCT BET https://bit.ly/3pixc8J OTHER CHANNELS AND APP TO JOINMY YOUTUBE https://bit.ly/pondicorner-tv TELEGRAM https://bit.ly/dmixgroup Daily Life is better in the app keep up to date with all we postclick here to download our app https://bit.ly/328u17h Keywords tyrannystand upfight back

Show More