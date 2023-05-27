Folkets Radio | Vad gör skolan med våra barn? Sverker Lundin, doktor i utbildningssociologi

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Skolan har utvecklats till en institution som för många barn är själsdödande och släcker deras gnista.
Det säger Sverker Lundin, doktor i utbildningssociologi och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han ställer frågan ifall skolan såsom den fungerar idag överhuvudtaget behövs.
Ett samtal om skolans roll i samhället och om den alltmer likriktade synen på kunskap som förmedlas såväl inom utbildningsväsendet som inom massmedia.
Redigering: Sound of Sam
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