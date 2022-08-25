Documentário BlueTruth - Corpos de "vacinados" emitem frequências magnéticas - legendado PT Portugal

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Este documentário vem demonstrar que as pessoas injectadas ("vacinadas") para a suposta covid emitem frequências magnéticas Bluetooth.
Quando as baterias internas descarregam têm de ser carregadas ao estarem próximas de fontes de wifi ou outras.
Pessoas não injectadas parecem emitir também sinais de Bluetooth, caso:
- tenha havido transmissão por saliva ou sémen
- tenham feitos os fraudulentos testes PCR, sendo que o grafeno deverá ter ido com o hidrogel.