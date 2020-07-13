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On se respecte et on rayonne, dans l'amour, malgré l'épreuve collective avec la Fondation
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3 views • July 13, 2020
Nous sommes le vendredi, 10 juillet 2020 et les jours qui viennent de passer ont été éprouvants, pour moi mais pour un grand nombre de Québécois, aussi.
C'est le lundi, 6 juillet 2020 que Me Guy Bertrand a fait parvenir une lettre à Stéphane Blais et à sa Fondation pour La Défense des droits et libertés du peuple (FDLP) pour lui annoncer qu'il se retirait, le jour-même, du pourvoi en contrôle judiciaire intenté contre le Procureur général du Québec et la Direction de la santé publique par plusieurs demandeurs.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1461
Le lendemain, le mardi 7 juillet 2020, Caroline Mailloux a publié un message public qui dénonçait les nombreux départs de la Fondation...
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?p=2048#p2048
Le lendemain, le mercredi 8 juillet 2020, Caroline Mailloux a publié un message détaillé dans lequel elle dévoile d'importantes informations, concernant la Fondation...
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?p=2051#p2051
Dans ce "live", j'explique que cette semaine d'annonces (plus imprévues les unes que les autres) m'a affectée mais que j'ai choisi de revenir à mon coeur, à ma cohérence et à ce qui me fait vibrer, positivement.
Toute une affaire! Là, je me sens mieux, je me sens fort et je reprends toute ma place. J'en profite aussi pour me libérer de tout ce qui ne m'appartient pas et qui m'a fait du mal.
Parfois, lorsqu'une situation me dépasse, il faut que je me recentres sur mon coeur pour pouvoir m'y retrouver et là, avec la Fondation de Stéphane Blais, ça a été le cas.
J'encourage tout le monde, incluant ceux qui ont parlé sous le coup de l'émotion, à envoyer des bons mots à tous ceux qui ont été des acteurs dans la Fondation. Pour ma part, si je veux rayonner l'amour, je dois être cohérent et le rayonner... pour vrai! Je continue de vouloir des réponses pour dissiper les ombres mais je choisis de rester dans ce qui me permet de réaliser la meilleurs version de moi-même.
C'est donc une occasion pour moi d'apprendre et de grandir!
Nous avons des solutions en chacun de nous et comme nous serons nombreux à reprendre toute notre place, nous rayonnons, plus fort et dans le respect de qui nous sommes, à savoir des être souverains de lumière et de matière qui sommes ici pour faire l'expérience de l'amour, sous toutes ses formes.
S'il faut refuser le mal, on le fait parce que c'est ainsi qu'on se respecte. Notre bienveillance envers nous-mêmes et autrui multiplie la puissance de notre lumière alors on avance, ensemble, chers Amis!
= = = -- -- -- = = =
Si vous aimeriez m'encourager avec un don, c'est ici:
PayPal: https://www.paypal.me/logixca
DonorBox: https://donorbox.org/claude-gelinas
Par courriel, pour Interac: [email protected]
Ensemble, on éveille les gens à un angle de l'information qui indispose les "grands médias", soyez le changement que vous voulez, en ce monde!
C'est le lundi, 6 juillet 2020 que Me Guy Bertrand a fait parvenir une lettre à Stéphane Blais et à sa Fondation pour La Défense des droits et libertés du peuple (FDLP) pour lui annoncer qu'il se retirait, le jour-même, du pourvoi en contrôle judiciaire intenté contre le Procureur général du Québec et la Direction de la santé publique par plusieurs demandeurs.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1461
Le lendemain, le mardi 7 juillet 2020, Caroline Mailloux a publié un message public qui dénonçait les nombreux départs de la Fondation...
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?p=2048#p2048
Le lendemain, le mercredi 8 juillet 2020, Caroline Mailloux a publié un message détaillé dans lequel elle dévoile d'importantes informations, concernant la Fondation...
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Dans ce "live", j'explique que cette semaine d'annonces (plus imprévues les unes que les autres) m'a affectée mais que j'ai choisi de revenir à mon coeur, à ma cohérence et à ce qui me fait vibrer, positivement.
Toute une affaire! Là, je me sens mieux, je me sens fort et je reprends toute ma place. J'en profite aussi pour me libérer de tout ce qui ne m'appartient pas et qui m'a fait du mal.
Parfois, lorsqu'une situation me dépasse, il faut que je me recentres sur mon coeur pour pouvoir m'y retrouver et là, avec la Fondation de Stéphane Blais, ça a été le cas.
J'encourage tout le monde, incluant ceux qui ont parlé sous le coup de l'émotion, à envoyer des bons mots à tous ceux qui ont été des acteurs dans la Fondation. Pour ma part, si je veux rayonner l'amour, je dois être cohérent et le rayonner... pour vrai! Je continue de vouloir des réponses pour dissiper les ombres mais je choisis de rester dans ce qui me permet de réaliser la meilleurs version de moi-même.
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