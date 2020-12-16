WHATS GOING ON - THE TRUTH HIDDEN in PLAIN SIGHT - Greek subtitles (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΙΝ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ!)

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496 views • December 16, 2020





Απόσπασμα από την αφήγηση:

«...ΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΚΑΝ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...»



Ένα βίντεο με αφήγηση 3 διαφορετικών ομιλητών καταξιωμένων ερευνητών και περιεχόμενο που «σπάει κόκαλα»...

Στο βίντεο κατά σειρά ομιλίας, ακούγονται αποσπάσματα ομιλιών των:



• Robert Kiyosaki (ΗΠΑ) – Επιχειρηματίας – Συγγραφέας

• David Icke (Βρετανία) – Ερευνητής – Συγγραφέας – Ακτιβιστής

• Max Igan (Αυστραλία) – Ερευνητής – Συγγραφέας – Ακτιβιστής



Η σημασία της λέξης “Kakistocracy” / «Κακιστοκρατία» ουσιαστικό:



Στο 09:26 λεπτό του βίντεο αναφέρεται από τον Max Igan, η Ελληνική λέξη “Kakistocracy” / «Κακιστοκρατία» είναι ουσιαστικό και σημαίνει «διακυβέρνηση από τους χειρότερους» τους Κάκιστους μιας κοινωνίας...



Το βίντεο αυτό δημοσιεύθηκε αρχικά από το κανάλι “Anonymous Official” στο youtube στις 13-12-2020 με τίτλο “People have no idea what is going on - they DONT want it out” – σύνδεσμος εδώ:



Μετάφραση από τα Αγγλικά – ενσωμάτωση Ελληνικών υποτίτλων

- Morpheus Platon

16-12-2020 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ – Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΘΕΑ...Απόσπασμα από την αφήγηση:«...ΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΚΑΝ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...»Ένα βίντεο με αφήγηση 3 διαφορετικών ομιλητών καταξιωμένων ερευνητών και περιεχόμενο που «σπάει κόκαλα»...Στο βίντεο κατά σειρά ομιλίας, ακούγονται αποσπάσματα ομιλιών των:• Robert Kiyosaki (ΗΠΑ) – Επιχειρηματίας – Συγγραφέας• David Icke (Βρετανία) – Ερευνητής – Συγγραφέας – Ακτιβιστής• Max Igan (Αυστραλία) – Ερευνητής – Συγγραφέας – ΑκτιβιστήςΗ σημασία της λέξης “Kakistocracy” / «Κακιστοκρατία» ουσιαστικό:Στο 09:26 λεπτό του βίντεο αναφέρεται από τον Max Igan, η Ελληνική λέξη “Kakistocracy” / «Κακιστοκρατία» είναι ουσιαστικό και σημαίνει «διακυβέρνηση από τους χειρότερους» τους Κάκιστους μιας κοινωνίας...Το βίντεο αυτό δημοσιεύθηκε αρχικά από το κανάλι “Anonymous Official” στο youtube στις 13-12-2020 με τίτλο “People have no idea what is going on - they DONT want it out” – σύνδεσμος εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=19NWyVK20-E Μετάφραση από τα Αγγλικά – ενσωμάτωση Ελληνικών υποτίτλων- Morpheus Platon16-12-2020 Keywords david-ickemax-igannew-normalrobert-kiyosaki

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