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Почему химиотерапия не работает, но при этом применяется?!
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113 views • December 19, 2020
Предлагаем вашему вниманию видео, в котором автор отвечает на простой вопрос: почему химиотерапия применяется, если она не работает в 97% случаях? Ответ очень простой - огромные деньги, которые имеет на хим.препаратах фарм. промышленность и онкологи.
Ссылка на упоминаемые в ролике исследования о том, что химиотерапия неэффективна в 97% случаях (PDF-документ на английском): https://www.burtongoldberg.com/home/burtongoldberg/contribution-of-chemotherapy-to-five-year-survival-rate-morgan.pdf
Название документа "Эффективность цитотоксической химиотерапии при 5-ти летнем выживании взрослых онкологических больных".
Ссылка на статью: "13 вопросов, на которые нужно получить ответы у онколога, прежде чем сказать «ДА» химиотерапии": https://medalternativa.info/entry/13-voprosov-k-himii/
Ссылка на другие многочисленные материалы на тему химиотерапии на нашем сайте: https://medalternativa.info/tag/him/
Ссылка на упоминаемые в ролике исследования о том, что химиотерапия неэффективна в 97% случаях (PDF-документ на английском): https://www.burtongoldberg.com/home/burtongoldberg/contribution-of-chemotherapy-to-five-year-survival-rate-morgan.pdf
Название документа "Эффективность цитотоксической химиотерапии при 5-ти летнем выживании взрослых онкологических больных".
Ссылка на статью: "13 вопросов, на которые нужно получить ответы у онколога, прежде чем сказать «ДА» химиотерапии": https://medalternativa.info/entry/13-voprosov-k-himii/
Ссылка на другие многочисленные материалы на тему химиотерапии на нашем сайте: https://medalternativa.info/tag/him/
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