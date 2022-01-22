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NIEL OLIVER NOW GB NEWS - DNA PROFILING AND FACE RECOGNITION AND 23 AND ME ALL ON THE BBC 2014 - DID NIEL KNOW WHAT THEY WERE REALLY UP TO? -GENETICALLY PROFILING FOR NWO EXTERMINATION! 5G AND JABS
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139 views • January 22, 2022
DOES NIEL AND ALL THE GOOD PEOPLE LIKE HIM KNOW WHAT THEY WERE REALLY UP TO? DNA RACE AND GENE PROFILING FOR SELECTED RACE TO DESTROY BY DNA - https://www.bitchute.com/video/HetqTO7Qslva/THE EVENT 201 DEATH SHOTS TO COME -THAT TARGET YOUR ETHNIC COMMON GENES AND IMMUNE SYSTEM - EVERY ONES DNA IS A UNIQUE "Y"- GIG FREQUENCY LEARN ABOUT AC2 RECEPTORS AND RACIAL SPECIFICITY - THAT,S WHY THEY WERE HARVESTING YOUR DNA WITH LATERAL FLOW OR SALIVA FOR EXAMPLE IN NIGERIA VAXX VICTIMS COULD ONLY CLAIM DAMAGES IF THEY GIVE THE DRUG COMPANY THERE DNA SAMPLE "WHY?" DO YOU THINK THAT IS THEN? SO THEY COULD TARGET THEM SPECIFICALLY ACCORDING TO THERE RACE AND ORIGIN - DIFFERENT LOCATIONS DIFFERENT BATCH/LOT NUMBERS! FOLLOW THE LOT NUMBERS! HOW MANY DIED? - CRIMES TO HUMANITY AND EUGENICS IN DISGUISE? YOU DECIDE! , THE BBC LIE WHILE PEOPLE DIE! SAY ONE THING AND DO THE OPPOSITE! - RING ANY BELLS?
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
THIS SOLDIER SHOWS YOU WHERE ALL YOUR DNA ETHNIC AND ORIGIN ALL NOW CONNECTED TO THE INTERNET OF THINGS! - SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
MEET THE RECIPIENTS OF THE "SAFE AND EFFECTIVE BIO TARGETED WEAPON WITH TRIPARASOMA HIV AIDS - DNA PROFILED DEATH AND DE-POP SHOT - 23 DNA AND ME! https://www.brighteon.com/c4e4a0b9-99b1-411e-aad4-186a9d41aff9
COVID IS AN OBVIOUS HOAX, THE VACCINE WILL KILL YOU, PERIOD!!- https://www.bitchute.com/video/46U7hx2b0xhg/
THE VAXXED ARE DNA TRACKED-FACT! - https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
IT'S A RACE SPECIFIC BIOWEAPON. CAN YOU GUESS WHICH 'RACE' IS IMMUNE? - https://www.bitchute.com/video/jhyYTviKhNUY/
hunga tonga was a missile strike - https://www.brighteon.com/d08a7688-d16e-4b55-9e4b-5b0b57ba353e
5G IS A MILITRY WEAPON. IT IS ABOUT MIND CONTROL - https://www.bitchute.com/video/BTRbCzRccBhS/
MANY WAYS TO ZAPP AND TARGET YOU! 5G DANDER! HARMFULL TO HUMANS - https://www.brighteon.com/4f6ae672-740b-4a0e-9ed9-4436e063fcf7
5G EXPLAINED - RADIATION POISONING IS CAUSING SICKNESS - NOT! CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/2bccbd69-046c-4ca1-9c94-b361da3980b4
THE BBC WOKEWEEK LINE UP - https://www.bitchute.com/video/kmC4qI4PJPVm/
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
"THEY THINK WE'LL FORGET BUT NOT THIS TIME" - https://www.bitchute.com/video/Vyx8tqM1BIbE/
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
THIS SOLDIER SHOWS YOU WHERE ALL YOUR DNA ETHNIC AND ORIGIN ALL NOW CONNECTED TO THE INTERNET OF THINGS! - SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/
MEET THE RECIPIENTS OF THE "SAFE AND EFFECTIVE BIO TARGETED WEAPON WITH TRIPARASOMA HIV AIDS - DNA PROFILED DEATH AND DE-POP SHOT - 23 DNA AND ME! https://www.brighteon.com/c4e4a0b9-99b1-411e-aad4-186a9d41aff9
COVID IS AN OBVIOUS HOAX, THE VACCINE WILL KILL YOU, PERIOD!!- https://www.bitchute.com/video/46U7hx2b0xhg/
THE VAXXED ARE DNA TRACKED-FACT! - https://www.brighteon.com/c8c9a09d-7133-4bfe-bce4-c42d5aaaa7ad
IT'S A RACE SPECIFIC BIOWEAPON. CAN YOU GUESS WHICH 'RACE' IS IMMUNE? - https://www.bitchute.com/video/jhyYTviKhNUY/
hunga tonga was a missile strike - https://www.brighteon.com/d08a7688-d16e-4b55-9e4b-5b0b57ba353e
5G IS A MILITRY WEAPON. IT IS ABOUT MIND CONTROL - https://www.bitchute.com/video/BTRbCzRccBhS/
MANY WAYS TO ZAPP AND TARGET YOU! 5G DANDER! HARMFULL TO HUMANS - https://www.brighteon.com/4f6ae672-740b-4a0e-9ed9-4436e063fcf7
5G EXPLAINED - RADIATION POISONING IS CAUSING SICKNESS - NOT! CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/2bccbd69-046c-4ca1-9c94-b361da3980b4
THE BBC WOKEWEEK LINE UP - https://www.bitchute.com/video/kmC4qI4PJPVm/
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
"THEY THINK WE'LL FORGET BUT NOT THIS TIME" - https://www.bitchute.com/video/Vyx8tqM1BIbE/
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