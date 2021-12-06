Marché de Noël : « Je consomme Blanc ! » Euh non, pardon : « Je consomme Noir ! »

C’est choquant. Je me demande si j’ai au moins le droit de dire que c’est raciste. Je n’ose même pas imaginer le bazar que ça ferait sur la place publique si Madame Michou faisait les démarches administratives pour mettre en place un marché pour consommer… Blanc. Même l’écrire, ça me fait drôle. Je me demande aussi, s’il y a beaucoup de Noirs qui sont d’accord avec ça, avec ce genre de démarche.« Contactée par Le Figaro, l’association Je Consomme Noir, qui se présente elle-même comme «une plateforme visant à soutenir les entreprises noires, tenue par des bénévoles», ne souhaite pas entrer dans le débat. «On ne fait pas de politique, on veut transmettre un message positif, en faisant des choses pour notre communauté», explique une bénévole, qui souligne avoir eu des retours positifs de la part de clients «de toutes les races». «Mais on s’attendait à avoir ce type de critiques», admet-elle. »Organisé par le hasard ludique :Voir qui finance tout ça :C'est une association qui ne fait pas de politique, mais son logo montre bien le contraire.Mon blogue :GAB : 🐸Mes chaînes vidéo :