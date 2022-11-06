Солидные господа заказывают Кавер группу 92

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Состав группы, репертуар песен и завоеванный имидж давно привлекают самых взыскательных юбиляров, руководителей компаний и родителей молодоженов!Сочетание разных голосов, умение держаться на сцене и петь нужные песни - очень цениться требовательными заказчиками.
В репертуаре группы сотни популярных шлягеров за последние 50 лет от исполнителей всего мира!
Заказать выступление по телефону: +7 918 028-72-10
Организация мероприятий и праздников
Москва, СПб, Ростов, Краснодарский край
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Event-агентство ANNA LEGENDA
www.annalegenda.ru
Приглашаем в наши группы и каналы:
Дзен: https://zen.yandex.ru/annalegenda
VK: https://vk.com/annalegenda_event
OK: https://ok.ru/annalegenda.event
Инстаграм: https://www.instagram.com/anna_legenda_krd
Там-Там: https://tt.me/Event_AnnaLegenda
Телеграм: https://t.me/EventAnnaLegenda
YouTube: https://www.youtube.com/user/annetbonus
Rutube: https://rutube.ru/channel/23662608/
Boosty: https://boosty.to/annalegenda
Aitube: https://aitube.page.link/iRG8
Bastyon: https://bastyon.com/annalegenda?ref=PKXSw8Q4Kdy244Gb1R7GYPvTwiM22JssTf
PeerVideo: https://peervideo.ru/c/eventannalegenda
Hashtap: https://www.hashtap.com/@anna.legenda
VC: https://vc.ru/u/965341-anna-legenda
Gem4me: https://links.gem4me.com/join/AnnaLegenda
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Корпоративные мероприятия: www.zakazat-korporativ.ru
Организация юбилеев: www.prazdnuem-yubiley.ru
Артисты на встречу гостей: www.welcome-krasnodar.ru
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