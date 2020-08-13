EHS Ramt Kvinde Taler Ud - Ingen Fortjener Dette! SE NU!

Martin MD 12 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

1 view • August 13, 2020





En bekymret Heidi fortæller at de sætter flere antenner op i Helsingør og for at gøre det værre så er der en antenne installeret kun 39 meter fra hvor hun bor. Jeg spurgte Heidi hvorfor hun tog handling og flyttede, hvilket hun også fortalte var ved at ske, da hun også frygtede for hendes barns sikkerhed.



Når du ser denne video, kan vi med tydelighed se at Heidi lider af det der hedder EHS (Elektro Hyper Sensitivitet)



EHS foreningen beskriver det sådan her: EHS er en miljølidelse, der giver børn, unge og voksne en række forskellige fysiske symptomer i forbindelse med ophold i nærheden af udstyr, der afgiver elektromagnetisk stråling, også omtalt som EMF.



Hvis du ønsker at læse mere så klik på linket her:



EHS ramte er stærkt stigende i Danmark/verden. Men sundhedsmyndighederne i Danmark vil ikke kende til deres lidelse men i stedet ser det som en psykisk lidelse.



Men der er håb forude når vi høre hvad Pernille Schriver fra EHS foreningen fortæller. Der var folk der kæmpede for at få DDT, asbest og tobak anerkendt som værende sundhedsskadeligt, de nåede i mål med det og det regner Pernille også at vi gør.

https://youtu.be/0g5bfMt-PY4



Hvis du ønsker at komme i kontakt med Heidi så kan du træffe hende på to måder:

Facebook: Heidi Marie Becker Brenek

Email:





Hvis du er bekymret omkring strålingen fra de antenner der er sat op nær dig eller dine børns skole, så kontakt mig i dag

http://www.martin-md.com/straalemaaling/



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