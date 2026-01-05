BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
«ГРАаль Софии». Поэзия Виктории ПреобРАженской #живопись #поэзия #мистика #музыка
VictoriaRA
VictoriaRA
32 followers
5 views • 1 day ago

Видео на ютуб - https://www.youtube.com/shorts/hEWAcRfRXcI

ГРААЛЬ СОФИИ

София-Мать, Склонённая над миром,

Налаживает Солнечную Связь,

Фохатом Проницая Все Эфиры,

Над Террой Утверждает Свою

                                            Власть!

Свершится БагаЗамысел Вселенной!

Познают Истину земляне навека!

В Миг Откровения БлагоСловенный

Протянется Крылом Её Рука.

Земному миру — Длань Софии Вечной

Открыта! А в Руке — ГРАаль Святой!

Усыпан Золотыми Звёздами Путь

                                               Млечный!

А СИРИУС и ОРИОН — над головой!

                               11.10.2014

(СакРАльная Поэзия Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://usmalos.com/sakralnaya-poeziya/czarstvie-sofii/graal-sofii/graal-sofii  ).

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

Учение Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) и Её КультУра Золотого Века Представлена на Сайтах:

https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Книги Виктории ПреобРАженской (читать/скачать безплатно) — https://usmalos.com/biblioteka/knigi

Авторские Аудиальбомы (слушать/скачать безплатно) — https://usmalos.com/muzyikalnyie-albomyi/

Видео — https://usmalos.com/video/

Журнал «Виктория РА» — https://usmalos.com/biblioteka/zhurnalyi

Явление Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — https://usmalos.com/yavlenie-materi-mira

Основные ЗапоВЕДИ Завета Жизни Вечной — https://usmalos.com/sofiologiya-materi-mira/osnovnye-zapovedi-zaveta-zhizni-vechnoj-materi-mira-marii-devi-hristos

Спасительная Молитва Света — https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta

Пророчества о Явлении Матери Мира — https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/

Telegram Канал «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативных платформах https://www.brighteon.com/channels/victoriara и

https://bastyon.com/mdxcenter


