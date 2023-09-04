Ich als BNDcaust Opfer habe alle Rechte der Welt #WohlfahrtsgesellschaftfürBRiDVerfolgte

Die nächsten 70zig Jahre wird sich alles erstmal nur um die Aufarbeitung des BNDcaustes drehen. PUNKT. Für das J Volk geht/ging es doch auch. Also 24/7 Aufarbeitung der Verbrechen in Fernsehen und TV etc. sowie lebenslange Straffreiheit für alle Verfolgten durch die BRD Geheimdienste. Desweiteren wird es saftige Entschädigungen in Milliardenhöhen für uns geben. Ihr Fußvolk Deutschen die ihr die Schnauze nicht aufbekommen habt werdet nun für uns noch härter arbeiten und wir werden Euch auspeitschen. Verfolgte die keine Öffentlichkeitsarbeit geleistet haben z.B durch Flyer verteilen und Videos machen haben kein Anrecht auf Entschädigung diese Sonderbehandlung.Dieser Wisch hier geht selbstverständlich mit folgendem Hinweißschreiben zurück an Absender.

Handlungsanleitung Der richtige Umgang mit BRiD Scheinbehörden

https://odysee.com/@adrianmilosevic:e/uccbrd:b

Wäre das hier ein Staat würde es keine Gelben Briefe bei Amazon geben... Sagt alles oder?

https://www.amazon.de/Postzustellungsh%C3%BCllen-F%C3%B6rmliche-Zustellung-Postzustellungsumschl%C3%A4ge-w%C3%A4hlbar/dp/B07RQRZPXY/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ZO01X3L06YTD&keywords=gelber%2Bbrief&qid=1693831846&sprefix=gelber%2Bbrief%2Caps%2C91&sr=8-5&th=1

Hier noch etwas Infomaterial:

https://perception-gates.home.blog/2018/12/26/mk-ultra-2-project-monarch-das-traumabasierte-sklavenprogramm-der-kabale/

Schaut Euch auch mal die Playlist von klagemauer.tv zum Thema Satanismus an.

https://www.kla.tv/Satanismus