Сон Данила (8 лет) про шестиугольные снежинки и снеговика с головой-шестиугольником. Есть ли связь с графеном?

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Делюсь сном младшего сына, Данила (8 лет), который ему приснился 30 июля 2022 г. Во сне про 6-угольные снежинки.
Во сне наша семья была в магазине. Там продавали большие снежинки шестиугольной формы из настоящего льда, которые не таяли, и ещё был снеговик с головой-шестиугольником.
Юлин комментарий во сну: возможно есть связь со графеновыми структурами и микросхемами, которые собираются из компонентов вакцины.
Видео Лиланда Джонса на русском
"Вакцина - начертание зверя, золотая чаша в руке Вавилонской блудницы"
https://www.brighteon.com/466abe91-ec84-4bc7-94c1-5471c7d96118
(резервная копия: https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/51.html)
Мой сон про НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ через ИГЛЫ от 21 августа 2019 г. Вакцина-татуировка и др. технологии. Что говорит Библия.
Часть 1 https://www.brighteon.com/9915cde2-5dee-433e-9449-69b6ce17ba29
(резервная копия: https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/8.html)
Часть 2 https://www.brighteon.com/7f9b9190-3691-4b2f-a878-a2391a94a409
(резервная копия: https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/9.html)
Почему змея в пятнышках? Осторожно: Обезьянья оспа!.. Или сбывается Откр 16:2?
https://www.brighteon.com/dashboard/videos/ff6fa362-c8f7-4025-9544-8a1c497f7d4b
(резервная копия: https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/86.html )
Мф 24:12-13
12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;
13 претерпевший же до конца спасётся.
Пс 117:12
окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне: именем Господним я низложил их.
Суд 14:8
Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, и вот, рой пчел в трупе львином и мёд.
Графен. структуры на карнавале Viareggio
2020 г https://www.youtube.com/watch?v=yvqK1t4piOA
2021 г https://youtu.be/LmjD8hZ1oiM?t=34
https://youtu.be/yvqK1t4piOA?t=30
Графен в вакцинах - факты
Ученые всего мира утверждают, что все вакцины от Covid-19 содержат нанотехнологии и оксид графена
https://expose-news.com/2022/11/02/scientists-covid-vaccines-nanotechnology-graphene/
Wi-Fi вызывает самосборку цепей в биологическом оружии
https://www.bitchute.com/video/6k9531HU4oEu/
ГРАФЕН / НАНОТЕХНОЛОГИИ / МИКРО САМОСБОРКА [СЫВОРОТКА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ PFIZER CO-VID] (ОБЗОР La Quinta Columna)
https://www.bitchute.com/video/IcbID6RmH1lY/
https://laquintacolumna.tv/video/nanotubos-de-carbono-en-vacuna-comirnaty-pfizer/
Оксид графена способен преодолевать гематоэнцефалический барьер и напрямую воздействовать на мозг https://web.archive.org/web/20211021084019/https://corona2inspect.blogspot.com/search/label/Barrera%20hematoencef%C3%A1lica
5G, ГРАФЕН И НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ
https://laquintacolumna.tv/video/5g-grafeno-y-neuromodulacion/
«ВАКЦИНА» PFIZER ПОСЛЕ ИСПАРЕНИЯ 9 ИЮНЯ 2022 ГОДА
https://laquintacolumna.tv/video/vacuna-pfizer-tras-evaporacion-9-junio-2-022/
КТО ОТДАЛ ПРИКАЗ ОТРАВИТЬ ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ ОКСИДОМ ГРАФЕНА?
https://laquintacolumna.tv/video/quien-ha-dado-la-orden-de-envenenar-a-toda-la-poblacion-con-oxido-de-grafeno/
Dr. Carrie Madej "Human 2.0"
https://www.brighteon.com/49eb7c14-ef1b-4b92-acd1-0e177c4884fc
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