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THE ETERNAL ENEMY OF MANKIND: KNOW YOUR ENEMY AND FIGHT THEM - DR. JAMES P. WICKSTROM (VIDEO)
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170 views • August 14, 2020
Communist Satanists are planning to commit a Bolshevik Revolution against Americans. Their plan is to complete the destruction of the USA on or before 2025. Many think the Covid-19 PLANdemic Hoax is their END GAME PLAN.
Additional Research:
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo
[Gab] https://gab.com/Sergeant_Major
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[Lbry] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
FEMA EMPLOYEE WARNS OF FINAL DEPOPULATION MOVE LATER THIS YEAR - CELESTE SOLUM (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/aJU41dlHeI4O/
NEW WORLD ORDER: COMMUNISM BY THE BACK DOOR - DENNIS WISE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/rHVljnZ61Vtc/
THE SYNAGOGUE OF SATAN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/SBYy4BCWhgP9/
THE PROTOCOLS OF THE LEARNED EDLERS OF ZION - 1903 (AUDIO BOOK)
https://www.bitchute.com/video/by1qH8USRQ1D/
THE HIDDEN TYRANNY [THE ROSENTHAL DOCUMENT] - HAROLD WALLACE ROSENTHAL (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/XClmyNOpLbCQ/
KHAZARIAN MAFIA - THE TRUE RULERS OF THE WORLD (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/NEvFpIbBTToM/
DAVID GOLDBERG'S FINAL WORDS ON NWO ZIONISM BEFORE HE WAS ASSASSINATED - DAVID GOLDBERG (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/18jwLgk8PJDd/
THE TOP OF THE PYRAMID - THE ROTHSCHILD'S, THE VATICAN AND THE BRITISH CROWN RULE THE WORLD (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/WQdmB7KgxZh2/
RARE 1967 RECORDING: ROTHSCHILD DYNASTY AND THE THREE WORLD WARS - MYRON FAGAN (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/Qrh3oSo7yN9u/
BLM = BOLSHEVIK LEAD MOVEMENT = COMMUNISM = RACE WAR - EDDIE WARDO (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/hzPXAfoueViO/
A 1969 WARNING HOW COMMUNISTS WILL PUSH RACIAL DIVISION - G. EDWARD GRIFFIN (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/gLl3MYYcUMPq/
ADOLF HITLER: THE GREATEST STORY NEVER TOLD! - DENNIS WISE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/3ThOVk0CQAqD/
IN THE NAME OF ZION (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/1sgGLMKb7gQe/
JUDAISM AND THE CHRISTIAN WORLD [TRUTH ABOUT THE BABYLONIAN TALMUD] (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/pmBZNuYrqa6j/
THEIR PLAN FOR THE NEW WORLD ORDER [UNCENSORED VERSION] - YURI BEZMENOV (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/lwnH4VZsOSdr/
ROTHSCHILD'S MASTER PLAN EXPLAINED IN 4 MINUTES (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/BN4WmTwrUcZo/
BILL COOPER WARNED US ABOUT THE DEEP STATE CONTROL OVER 20 YEARS AGO (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/q0OZjqxD62sy/
THE UNDERGROUND: A HIDDEN REALITY AND THE TRUE STORY OF PHIL SCHNEIDER (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/h4SHjhQx2hTh/
EXPOSED DEEP STATE PLAN TO USE BIOWEAPONS FOR TOTAL CONTROL - HARRY VOX (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/XJjyO7HWexhF/
A DULCE BASE SECURITY OFFICER SPEAKS OUT - THOMAS CASTELLO (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/bgTginrEKIJS/
THE 911 CONSPIRACY EXPLAINED IN LESS THAN 5 MINUTES - JAMES CORBETT (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/YcemFAGZgGUb/
THE ANATOMY OF A GREAT DECEPTION: GLOBAL MASTER EDITION - DAVID HOOPER (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/BcjW2EqkkOLE/
SEPTEMBER CLUES - SIMON SHACK (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/Vle9KDFKfWYN/
OKC A CONSPIRACY THEORY - OKLAHOMA CITY BOMBING CONSPIRACY EXPLAINED IN 5 MINUTES (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/ntUHLKQoqDdE/
U.N. AGENDA 21 IN LESS THAN 5 MINUTES (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/15CZnmXwovTp/
AGENDA 21 EXPOSED BY INSIDER (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/O7HRG0KSbsVq/
HOUSE OF WINDSOR AND THE NEW WORLD ORDER (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/P1xjwWyWefKp/
ILLUMINATI'S NEW WORLD ORDER HEADQUARTERS ARE BELOW DIA - GRACE POWERS (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/9vUV1lKuwpiv/
ONE WORLD ORDER OUT OF CHAOS - MATTHEW A. PROCELLA (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/cxfXXsQQW6B7/
THE SECRET COVENANT OF THE ILLUMINATI - MATTHEW A. PROCELLA (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/BmuiBd0j9PY5/
1960s GOVERNMENT SUBLIMINAL NATIONAL ANTHEM VIDEO - THEY LIVE! - AARON AND MELISSA DYKES (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/ii4b0u2OFJ2d/
THE TRUTH ABOUT ANTI-SEMITISM - ADAM GREEN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/O6VmOllj8Xo3/
6,000,000 LIES (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/Jka8GggwBHl1/
QUESTIONING THE HOLOCAUST: WHY WE BELIEVED THE LIE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/MFo8qmeyp2QI/
THE COMMUNIST MANIFESTO - KARL MARX & FRIEDRICH ENGELS (AUDIO BOOK)
https://www.bitchute.com/video/D8cGLz34a6KZ/
Additional Research:
SERGEANT MAJOR'S TRUTHER INFO
[MeWe] https://mewe.com/join/sergeantmajorstrutherinfo
[Spreely] https://www.spreely.com/page/SergeantMajorsTrutherInfo
[Gab] https://gab.com/Sergeant_Major
[Bitchute] https://www.bitchute.com/channel/sergeant-major/
[Brighteon] https://www.brighteon.com/channels/sergeantmajor
[Lbry] https://lbry.tv/$/invite/@SergeantMajor'sTrutherInfo#21f9aff7cc7c7903e1554b8ca3134badae40e9eb
FEMA EMPLOYEE WARNS OF FINAL DEPOPULATION MOVE LATER THIS YEAR - CELESTE SOLUM (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/aJU41dlHeI4O/
NEW WORLD ORDER: COMMUNISM BY THE BACK DOOR - DENNIS WISE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/rHVljnZ61Vtc/
THE SYNAGOGUE OF SATAN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/SBYy4BCWhgP9/
THE PROTOCOLS OF THE LEARNED EDLERS OF ZION - 1903 (AUDIO BOOK)
https://www.bitchute.com/video/by1qH8USRQ1D/
THE HIDDEN TYRANNY [THE ROSENTHAL DOCUMENT] - HAROLD WALLACE ROSENTHAL (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/XClmyNOpLbCQ/
KHAZARIAN MAFIA - THE TRUE RULERS OF THE WORLD (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/NEvFpIbBTToM/
DAVID GOLDBERG'S FINAL WORDS ON NWO ZIONISM BEFORE HE WAS ASSASSINATED - DAVID GOLDBERG (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/18jwLgk8PJDd/
THE TOP OF THE PYRAMID - THE ROTHSCHILD'S, THE VATICAN AND THE BRITISH CROWN RULE THE WORLD (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/WQdmB7KgxZh2/
RARE 1967 RECORDING: ROTHSCHILD DYNASTY AND THE THREE WORLD WARS - MYRON FAGAN (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/Qrh3oSo7yN9u/
BLM = BOLSHEVIK LEAD MOVEMENT = COMMUNISM = RACE WAR - EDDIE WARDO (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/hzPXAfoueViO/
A 1969 WARNING HOW COMMUNISTS WILL PUSH RACIAL DIVISION - G. EDWARD GRIFFIN (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/gLl3MYYcUMPq/
ADOLF HITLER: THE GREATEST STORY NEVER TOLD! - DENNIS WISE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/3ThOVk0CQAqD/
IN THE NAME OF ZION (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/1sgGLMKb7gQe/
JUDAISM AND THE CHRISTIAN WORLD [TRUTH ABOUT THE BABYLONIAN TALMUD] (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/pmBZNuYrqa6j/
THEIR PLAN FOR THE NEW WORLD ORDER [UNCENSORED VERSION] - YURI BEZMENOV (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/lwnH4VZsOSdr/
ROTHSCHILD'S MASTER PLAN EXPLAINED IN 4 MINUTES (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/BN4WmTwrUcZo/
BILL COOPER WARNED US ABOUT THE DEEP STATE CONTROL OVER 20 YEARS AGO (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/q0OZjqxD62sy/
THE UNDERGROUND: A HIDDEN REALITY AND THE TRUE STORY OF PHIL SCHNEIDER (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/h4SHjhQx2hTh/
EXPOSED DEEP STATE PLAN TO USE BIOWEAPONS FOR TOTAL CONTROL - HARRY VOX (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/XJjyO7HWexhF/
A DULCE BASE SECURITY OFFICER SPEAKS OUT - THOMAS CASTELLO (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/bgTginrEKIJS/
THE 911 CONSPIRACY EXPLAINED IN LESS THAN 5 MINUTES - JAMES CORBETT (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/YcemFAGZgGUb/
THE ANATOMY OF A GREAT DECEPTION: GLOBAL MASTER EDITION - DAVID HOOPER (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/BcjW2EqkkOLE/
SEPTEMBER CLUES - SIMON SHACK (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/Vle9KDFKfWYN/
OKC A CONSPIRACY THEORY - OKLAHOMA CITY BOMBING CONSPIRACY EXPLAINED IN 5 MINUTES (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/ntUHLKQoqDdE/
U.N. AGENDA 21 IN LESS THAN 5 MINUTES (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/15CZnmXwovTp/
AGENDA 21 EXPOSED BY INSIDER (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/O7HRG0KSbsVq/
HOUSE OF WINDSOR AND THE NEW WORLD ORDER (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/P1xjwWyWefKp/
ILLUMINATI'S NEW WORLD ORDER HEADQUARTERS ARE BELOW DIA - GRACE POWERS (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/9vUV1lKuwpiv/
ONE WORLD ORDER OUT OF CHAOS - MATTHEW A. PROCELLA (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/cxfXXsQQW6B7/
THE SECRET COVENANT OF THE ILLUMINATI - MATTHEW A. PROCELLA (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/BmuiBd0j9PY5/
1960s GOVERNMENT SUBLIMINAL NATIONAL ANTHEM VIDEO - THEY LIVE! - AARON AND MELISSA DYKES (VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/ii4b0u2OFJ2d/
THE TRUTH ABOUT ANTI-SEMITISM - ADAM GREEN (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/O6VmOllj8Xo3/
6,000,000 LIES (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/Jka8GggwBHl1/
QUESTIONING THE HOLOCAUST: WHY WE BELIEVED THE LIE (DOCUMENTARY VIDEO)
https://www.bitchute.com/video/MFo8qmeyp2QI/
THE COMMUNIST MANIFESTO - KARL MARX & FRIEDRICH ENGELS (AUDIO BOOK)
https://www.bitchute.com/video/D8cGLz34a6KZ/
Keywords
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