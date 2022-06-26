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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 44
VictoriaRA
VictoriaRA
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46 views • June 26, 2022

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 44.Читает Автор. https://youtu.be/26Nw4Hhu0b0

Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).

Да Будет Свет!

Краткое содержание Авторских Видео «Чудо Познания». Вопросы и Ответы (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/novosti/2022/01/19/razmescheno-kratkoe-soderzhanie-avtorskih-video-voprosy-i-otvety/

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-43

Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Вопрос про три с половиной дня полной тьмы.

03:40 — Вопрос о планете Женщин.

04:16 — Поднимется и Атлантида, а как это будет произходить?

04:44 — В Ведах Индии в сериалах много проклятий, а разве можно проклинать?

05:35 — Как же мы могли попасть в эту тюрьму-ловушку, будучи детьми Великой Матери?

06:05 — Что значит Мать-Тьма? Разве эти понятия совместимы?

11:03 — Что такое планета? Что такое звезда? В чём между ними разница?

13:08 — Что такое вселенная? Что такое мироздание? В чём между ними разница?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

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