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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ"
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10 views • September 19, 2021
Ο καθηγητής Ποινικού Δικαίου Κωνσταντίνος Βαθιώτης
Η τρομοκρατία ήταν ο προάγγελος της πανδημίας, η πανδημία ο προάγγελος της κλιματικής αλλαγής .
Μείνετε μακριά από ανθρώπους, για να μην τους κολλάτε!
Mείνετε μακριά από τα δάση για να μην τα καίτε!
Mείνετε μακριά από τις θάλασσες για να μη τις ρυπαίνετε!
Κλειδαμπαρωθείτε στα ιδιωτικά κλουβιά σας για να σώσετε τον πλανήτη!
Η τρομοκρατία ήταν ο προάγγελος της πανδημίας, η πανδημία ο προάγγελος της κλιματικής αλλαγής .
Μείνετε μακριά από ανθρώπους, για να μην τους κολλάτε!
Mείνετε μακριά από τα δάση για να μην τα καίτε!
Mείνετε μακριά από τις θάλασσες για να μη τις ρυπαίνετε!
Κλειδαμπαρωθείτε στα ιδιωτικά κλουβιά σας για να σώσετε τον πλανήτη!
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