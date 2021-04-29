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Кэри Муллис, создатель ПЦР о тестах.
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532 views • April 29, 2021
Кэри Муллис, создатель метода ПЦР, о том, можно ли использовать ПЦР для медицинской диагностики.
Кэри создал метод Полимеразной Цепной Реакции. Уже потом, не смотря на то что он был категорически против, ПЦР начали использовать для медицинской диагностики. Небольшая компания Cetus, в которой работал Кэри, продала патент на ПЦР компании Hoffman-LaRoche за 300 миллионов долларов - самую большую сумму, которую когда-либо платили за патент. Тем временем Кэри получил только бонус в размере 10 000 долларов. Он не имеет абсолютно никакой причастности к тому что этот метод начали использовать для диагностики инфекционных заболеваний.
Кэри создал метод Полимеразной Цепной Реакции. Уже потом, не смотря на то что он был категорически против, ПЦР начали использовать для медицинской диагностики. Небольшая компания Cetus, в которой работал Кэри, продала патент на ПЦР компании Hoffman-LaRoche за 300 миллионов долларов - самую большую сумму, которую когда-либо платили за патент. Тем временем Кэри получил только бонус в размере 10 000 долларов. Он не имеет абсолютно никакой причастности к тому что этот метод начали использовать для диагностики инфекционных заболеваний.
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