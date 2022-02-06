ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΑ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ KEITH WILSON ΠΡΟΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

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90 views • February 06, 2022





ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ KEITH WILSON=======================================

Ο Keith Wilson είναι ένας εξέχων νομικός της Αλμπέρτα που ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν τη γη, το περιβάλλον, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, το νερό, τις αποζημιώσεις και το συνταγματικό δίκαιο.



Ο Keith έχει εμφανιστεί ενώπιον όλων των δικαστηρίων της Αλμπέρτα και των βασικών ρυθμιστικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων του Alberta Energy Regulator, της Alberta Utilities Commission, του Alberta Surface Rights Board, του Alberta Environmental Appeals Board, των δημοτικών συμβουλίων και άλλων.



Ο Keith έχει εκπροσωπήσει ενώσεις του κλάδου, συμμετείχε σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες νομοθετικής αναθεώρησης, ήταν βασικός ομιλητής σε πολλά συνέδρια και δίνει τακτικά συνεντεύξεις από τα μέσα ενημέρωσης για τρέχοντα νομικά θέματα.



Ο Keith Wilson είναι επίσης ηγέτης στην υιοθέτηση της νομικής τεχνολογίας και ιδρυτής της Veritas Litigation Support, η οποία παρέχει ψηφιακά οπτικά βοηθήματα και τεχνολογία drone σε δικηγόρους και ειδικούς μάρτυρες. Source: https://twitter.com/backtolife_2019/status/1489869418133864449 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ KEITH WILSON=======================================Ο Keith Wilson είναι ένας εξέχων νομικός της Αλμπέρτα που ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν τη γη, το περιβάλλον, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, το νερό, τις αποζημιώσεις και το συνταγματικό δίκαιο.Ο Keith έχει εμφανιστεί ενώπιον όλων των δικαστηρίων της Αλμπέρτα και των βασικών ρυθμιστικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων του Alberta Energy Regulator, της Alberta Utilities Commission, του Alberta Surface Rights Board, του Alberta Environmental Appeals Board, των δημοτικών συμβουλίων και άλλων.Ο Keith έχει εκπροσωπήσει ενώσεις του κλάδου, συμμετείχε σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες νομοθετικής αναθεώρησης, ήταν βασικός ομιλητής σε πολλά συνέδρια και δίνει τακτικά συνεντεύξεις από τα μέσα ενημέρωσης για τρέχοντα νομικά θέματα.Ο Keith Wilson είναι επίσης ηγέτης στην υιοθέτηση της νομικής τεχνολογίας και ιδρυτής της Veritas Litigation Support, η οποία παρέχει ψηφιακά οπτικά βοηθήματα και τεχνολογία drone σε δικηγόρους και ειδικούς μάρτυρες. Keywords vaccinesdeathemvolioparenergies

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