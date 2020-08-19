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ПРАВДА О РАКЕ. Фильм 2. Иммунная система.
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1868 views • August 19, 2020
Проект MedAlternativa.info представляет вам 2-ю серию американского документального сериала «Правда о Раке. Поиск методов лечения». В этом сериале собрана уникальная информация от первых лиц, реально и успешно ведущих борьбу с раком (а не создающих лишь видимость этой борьбы, как это делает официальная #онкология): врачей, ученых, исследователей и людей, победивших #рак. Многие из них впервые нарушают обет молчания и открывают доселе неизвестную широким кругам правду о раке – о том, почему официальная онкология никогда не победит рак (т.е. фактически это означает крах традиционной онкологии), и как его можно на 100% эффективно лечить и предупреждать натуральными методами.
Во 2-й серии основатель проекта Тай Боллинджер беседует с ведущими американскими специалистами о самом важном и сильном оружии против рака, которое у нас есть. Вы узнаете, как пользоваться этим оружием, как его правильно сохранять и восстанавливать, если оно вышло из строя. Это мощнейшее оружие есть ваша иммунная система. И рак не может противостоять здоровой и нормально функционирующей иммунной системе.
Более подробное описание сериала, а также список всех переведенных серий смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Дорогие друзья! Наши возможности по переводу и озвучке на русский язык новых серий фильма «Правда о раке» сильно ограничены, поэтому работа идёт медленно. Если вы считаете эту работу важной и нужной, то вы можете и ускорить этот процесс, оказав проекту финансовую поддержку. Для этого нужно перечислить любую сумму: https://get.capusta.space/medalternativa.info . Тем самым вы внесёте свой вклад в это важное дело – раскрытию правде о раке. Подробности – на сайте MedAlternativa.info
Следите за обновлениями на нашем канале MedAlternativa.info и на сайте MedAlternativa.info, подписавшись на наш канал и зарегистрировавшись на сайте. Сообщите об этом фильме своим близким и друзьям, и всем тем, кого задела эта болезнь. Информация на нашем сайте, которая будет постоянно пополняться, также может спасти жизнь многим больным, указав конкретные шаги для победы над раком.
Во 2-й серии основатель проекта Тай Боллинджер беседует с ведущими американскими специалистами о самом важном и сильном оружии против рака, которое у нас есть. Вы узнаете, как пользоваться этим оружием, как его правильно сохранять и восстанавливать, если оно вышло из строя. Это мощнейшее оружие есть ваша иммунная система. И рак не может противостоять здоровой и нормально функционирующей иммунной системе.
Более подробное описание сериала, а также список всех переведенных серий смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Дорогие друзья! Наши возможности по переводу и озвучке на русский язык новых серий фильма «Правда о раке» сильно ограничены, поэтому работа идёт медленно. Если вы считаете эту работу важной и нужной, то вы можете и ускорить этот процесс, оказав проекту финансовую поддержку. Для этого нужно перечислить любую сумму: https://get.capusta.space/medalternativa.info . Тем самым вы внесёте свой вклад в это важное дело – раскрытию правде о раке. Подробности – на сайте MedAlternativa.info
Следите за обновлениями на нашем канале MedAlternativa.info и на сайте MedAlternativa.info, подписавшись на наш канал и зарегистрировавшись на сайте. Сообщите об этом фильме своим близким и друзьям, и всем тем, кого задела эта болезнь. Информация на нашем сайте, которая будет постоянно пополняться, также может спасти жизнь многим больным, указав конкретные шаги для победы над раком.
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