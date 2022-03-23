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Тимофей Денисов. Газодымозащитники
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82 views • March 23, 2022
#ПожарнаяПесня - песни пожарных и о пожарных!
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Резервный канал "Пожарное Творчество": https://bit.ly/3I2jz49
Друзья, спасибо за просмотр! Если вам понравился ролик, оставьте пару комментариев и поделитесь ссылкой на ролик в соцсетях.
Подпишитесь на канал и нажмите на "колокольчик", чтобы не пропустить следующее видео! Большое спасибо!
Поддержать канал на Патреоне: www.patreon.com/firesong
Резервный канал "Пожарное Творчество": https://bit.ly/3I2jz49
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