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MIRROR This Man Is Not Running Anywhere . . . He Is Ready For Mandatory "Vaccines" MESSAGE TO DOJ, CDC, FDA, NIH, NIAID, FEMA, DHS, PENTAGON, FBI, CIA AND JOE BIDEN
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60 views • July 30, 2021
This Man Is Not Running Anywhere . . . He Is Ready For Mandatory "Vaccines"
NUREMBERG CODE WILL BE ENFORCED BY PATRIOTS WITH AUTOMATIC DEATH PENALTY
THIS CIVIL WAR I I REVOLUTION 2020 POLICY FOLLOWING THE ATTACK BY THE UNITED STATES FEDERAL GOVERNMENT UPON THE AMERICAN PATRIOTS AND CITIZENS WITH THE BIOWEAPON COVID-19 AND TRUMP s NUREMBERG-CODE VIOLATING BIOWEAPON SHOTS FROM MODERNA, PFIZER, JOHNSON AND JOHNSON; ASTRAZENECA AND OTHER COMPANIES TRUMP HAS INVESTED IN WILL NOT BE TOLERATED. NOTHING WILL BE FORCED JOE BIDEN AS IT WILL HAVE THE MOST SERIOUS OF CONSEQUENCES FOR THOSE THAT TRY TO FORCE ANYTHING UPON THE AMERICAN PEOPLE
THE 10th AMENDMENT WILL NOT BE VIOLATED
THE NUREMBERG CODE WILL NOT BE VIOLATED
PATRIOTS WILL APPLY THE AUTOMATIC DEATH PENALTY TO THOSE THAT VIOLATE THE NUREMBERG CODE.
NUREMBERG CODE WILL BE ENFORCED BY PATRIOTS WITH AUTOMATIC DEATH PENALTY
THIS CIVIL WAR I I REVOLUTION 2020 POLICY FOLLOWING THE ATTACK BY THE UNITED STATES FEDERAL GOVERNMENT UPON THE AMERICAN PATRIOTS AND CITIZENS WITH THE BIOWEAPON COVID-19 AND TRUMP s NUREMBERG-CODE VIOLATING BIOWEAPON SHOTS FROM MODERNA, PFIZER, JOHNSON AND JOHNSON; ASTRAZENECA AND OTHER COMPANIES TRUMP HAS INVESTED IN WILL NOT BE TOLERATED. NOTHING WILL BE FORCED JOE BIDEN AS IT WILL HAVE THE MOST SERIOUS OF CONSEQUENCES FOR THOSE THAT TRY TO FORCE ANYTHING UPON THE AMERICAN PEOPLE
THE 10th AMENDMENT WILL NOT BE VIOLATED
THE NUREMBERG CODE WILL NOT BE VIOLATED
PATRIOTS WILL APPLY THE AUTOMATIC DEATH PENALTY TO THOSE THAT VIOLATE THE NUREMBERG CODE.
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