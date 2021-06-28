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Dr. Peter McCullough - Vaccines are causing cardiac problems (Subtitulos Español)
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61 views • June 28, 2021
Desde EEUU, Fox News en entrevista con el Cardiólogo Peter McCullough.
Entrevistadora dice que los riesgos de las vacunas covid en menores de edad pueden ser peores de lo que se esperaba.
Doctor McCullough dice: "El CDC con todas las vacunas combinadas recibe unos 16.000 reportes de seguridad y unas 25 muertes registradas en el VAERS. Hasta ahora, con las vacunas COVID han recibido unos 300.000 reportes de seguridad, sobre 6.000 muertes y casi 20.000 hospitalizaciones, lo que estamos viendo es un patrón de miocarditis realmente preocupante en menores de 30 años". Agrega, que es en el corazón donde la proteína espiga producida por la vacuna covid se replica, causando dolor en el pecho y alteraciones en electrocardiogramas, que son señales y síntomas de fallas cardíacas. Dice "20% de estos jóvenes muestran electrocardiogramas anormales y en casos como éste los pacientes mueren. Creo que LA VACUNACION DEBIERA SER PROHIBIDA EN MENORES DE 30 AÑOS".
Entrevistadora dice que los riesgos de las vacunas covid en menores de edad pueden ser peores de lo que se esperaba.
Doctor McCullough dice: "El CDC con todas las vacunas combinadas recibe unos 16.000 reportes de seguridad y unas 25 muertes registradas en el VAERS. Hasta ahora, con las vacunas COVID han recibido unos 300.000 reportes de seguridad, sobre 6.000 muertes y casi 20.000 hospitalizaciones, lo que estamos viendo es un patrón de miocarditis realmente preocupante en menores de 30 años". Agrega, que es en el corazón donde la proteína espiga producida por la vacuna covid se replica, causando dolor en el pecho y alteraciones en electrocardiogramas, que son señales y síntomas de fallas cardíacas. Dice "20% de estos jóvenes muestran electrocardiogramas anormales y en casos como éste los pacientes mueren. Creo que LA VACUNACION DEBIERA SER PROHIBIDA EN MENORES DE 30 AÑOS".
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