A AGENDA EM CURSO - Expondo a Farsa Global - PARTE 3

A tática mais usada pelos Senhores do Mundo é a regra de 3. Ela consiste em 3 etapas: criar o problema, divulgar o problema e apresentar a solução; ou ação, reação e solução. Isso é muito frequente.



1º Passo: Criar o problema: eles criam alguma situação preocupante, algo que toda a sociedade tenha medo.

Como exemplos vou usar a criminalidade e o vírus H1N1. Eles dizem que a criminalidade aumenta, ou criam um vírus em laboratório. Criado problema, eles concluem o primeiro passo da regra de 3.



2º Passo: Divulgar o problema: divulgam na mídia que a criminalidade aumenta cada dia mais e algo precisa ser feito. No caso do vírus, divulgam que esse vírus “terrível” está adoentando e matando várias pessoas por dia, todo dia eles falam a mesma coisa. Eles tem métodos muito eficazes de divulgação, além da alienação. Eles divulgam os problemas pra fazerem as pessoas, o povo exigir algo que na verdade não precisam, algo que eles já queriam fazer, mas que, normalmente não seria aceito pela sociedade, por isso eles precisam fazer todo esse escândalo na mídia, para que quando eles fizerem o que planejam, isso seja bem aceito. Fazendo isso eles concluem a segunda etapa da regra de 3 e chegam mais perto do que querem fazer.



3º Passo: Apresentar a solução: quando toda a sociedade já está alarmada, senão em pânico, eles apresentam a solução, o que eles queriam fazer desde o começo. No caso da criminalidade, eles implantam câmeras (o Big Brother), para nos vigiar e fazem isso parecer algo bom. No caso do vírus, eles nos apresentam a vacina, que é um método para a redução populacional, e fazem isso parecer algo bom também, alegam que querem nos “imunizar” e salvar nossas vidas. Nesta terceira etapa, eles apenas conseguem o que queriam desde o inicio, concluindo assim, a regra de 3.



Eles usam isso para nos fazer exigir o que eles querem e aceitarmos tranquilamente sem revolta. Eles precisam nos manter alienados para isso, precisam manter o gado (nós) no pasto (dentro do sistema, alienados). Todo tipo de mídia é controlado e usado por eles para fazerem isso, mas a maioria das pessoas não percebe, e isso é terrível, porque essa é uma forma de eles controlarem o mundo. Se você prestar um pouco mais de atenção em tudo que ver, será mais fácil reparar em coisas assim, você vai aprender a raciocinar e tomar suas próprias decisões. Com certeza você não quer ser vigiado 24 horas por dia e muito menos ter a saúde prejudicada por essas vacinas. Prepare-se ...



PROBLEMA: Divulgar a existência de um vírus através das mídias, um vírus falso, que não existe realmente, que está se espalhando rapidamente pelo mundo.



REAÇÃO: As pessoas ficam com muito medo e pedem que as autoridades tomem providências.



SOLUÇÃO: Então eles, obviamente dão a solução, que neste caso, desde o início foi a vacinação em massa.



As pessoas por medo de morrer, irão se vacinar sem questionar ou criar qualquer tipo de resistência.





O objetivo foi alcançado com sucesso.