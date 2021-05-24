© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
L'EFFET NOCEBO - Radio-Québec
Follow
0
Share
Report
70 views • May 24, 2021
23 mai 2021 : https://rumble.com/vhienz-leffet-nocebo.html
https://rumble.com/user/RadioQuebec
La peur comme mode de gouvernance mondialiste
Le passeur - THE GIVER - 2014 (VF)
https://odysee.com/@FlowerPower:b/THE-GIVER---FILM-2014:6
« Jonas vit dans une société réglée au quart de tour. Après que la Terre ait été ravagée, les dirigeants ont décidé de construire un nouveau monde, dans lequel les émotions sont réprimées par une injection matinale, et les autres vices contraints par des règles très strictes que les citoyens ont l'obligation de respecter. Lors de sa graduation, Jonas est nommé nouveau dépositaire de la mémoire collective. Le passeur, son nouveau maître, lui permet de découvrir les souvenirs de sa race et de ressentir ces émotions, réprimées depuis sa naissance. Lorsqu'il découvrira l'ampleur de ce qu'on cache à la société, Jonas se donne comme mission de redonner la mémoire aux hommes. »
Date de sortie au Québec : 15 août 2014 Date de sortie du DVD : 25 novembre 2014
https://rumble.com/user/RadioQuebec
La peur comme mode de gouvernance mondialiste
Le passeur - THE GIVER - 2014 (VF)
https://odysee.com/@FlowerPower:b/THE-GIVER---FILM-2014:6
« Jonas vit dans une société réglée au quart de tour. Après que la Terre ait été ravagée, les dirigeants ont décidé de construire un nouveau monde, dans lequel les émotions sont réprimées par une injection matinale, et les autres vices contraints par des règles très strictes que les citoyens ont l'obligation de respecter. Lors de sa graduation, Jonas est nommé nouveau dépositaire de la mémoire collective. Le passeur, son nouveau maître, lui permet de découvrir les souvenirs de sa race et de ressentir ces émotions, réprimées depuis sa naissance. Lorsqu'il découvrira l'ampleur de ce qu'on cache à la société, Jonas se donne comme mission de redonner la mémoire aux hommes. »
Date de sortie au Québec : 15 août 2014 Date de sortie du DVD : 25 novembre 2014
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.