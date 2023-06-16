ATLANTIS. A Elite em Busca da Imortalidade

Dada a tecnologia atual, é fácil entender as capacidades de uma civilização global tecnologicamente avançada.





E embora a história dominante represente o caminho evolutivo humano como linear, alegando que só agora atingimos o pico de desenvolvimento, muitos acreditam que pelo menos uma outra civilização com capacidades semelhantes existiu em tempos remotos.





Dando uma olhada em nosso sistema atual, parece que ele reflete algo que já existiu e que está completamente descrito em textos antigos de todo o mundo.





Infelizmente, esses relatos são rotulados de meros mitos e lendas por aqueles que se apegam com os dentes cerrados ao atual paradigma histórico.





No entanto, ainda existem relatos e relíquias fora do lugar de uma antiga civilização superavançada. E não apenas isso - também há um forte raciocínio sobre o que já foi, bem como o que vai acontecer.





Antes de assistir a este vídeo, quero que você se pergunte: qual seria o prêmio final para a classe dominante hoje, para os bilionários com acesso a tecnologia superavançada? O que os faria realmente satisfeitos em um mundo onde eles têm quase tudo o que desejam? Não seria TORNAR-SE DEUSES?





Se um cataclismo natural ou auto-induzido ocorresse hoje, a classe dominante de elite, junto com os militares e oficiais do governo, teriam a maior chance de sobreviver.





Eles então começariam o mundo de novo, e o semeariam e influenciariam como bem entendessem. Os humanos sobreviventes restantes, rebaixados ao nível de tribo em questão de gerações, viriam a vê-los como DEUSES que vieram do céu.





Se você estiver interessado em explorar essa perspectiva, convido você a assistir a este vídeo extremamente revelador.



