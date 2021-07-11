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Ἀπελευθέρωση καί Ἔνωση ὅλων τῶν Ἑλλήνων 11-7-2021
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10 views • January 17, 2022
Παρουσίαση μηνυτηρίου ἀναφορᾶς κατά παντός ὑπευθύνου.
Ἀνοικτή ἐπιστολή στό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως καί στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Εἶναι σαφές πῶς κάποιοι ἐτοιμάζουν νέο διχασμό τῶν Ἑλλήνων μέ βάση τά ἐμβόλια.
Ἀκόμη ἐτοιμάζουν νά κλείσουν τήν Ἑλλάδα γιά τούς ἀνεμβολίαστους καί νά ἀπαγορεύσουν
Τήν ἐλεύθερη κίνηση τῶν Ἑλλήνων μέσα στην χώρα μας.
Ἡ Ἐνότητα καί ἡ συνέργεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ὁ μόνος δρόμος γιά νά σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα, ὁ
Ἑλληνικός λαός καί ὁ Ἑλληνικός καί Ὀρθόδοξος πολιτισμός
Πρίν νά εἶναι ἀργά ἀς ἀφυπνισθοῦν ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί ἀς ἀντισταθοῦν μέ τόν ὀρθό τρόπο.
Εἶναι τραγικό νά μήν διδάσκεται ἕνας λαός ἀπό τήν ἱστορία του.
Ἡ Μικρασιατική καταστροφή ἤ ὁ Ἐμφύλιος μετά τήν γερμανική κατοχή
ἦταν ἀποτέλεσμα διχασμοῦ καί διάσπασης τῆς ἐνότητας τῶν Ἑλλήνων.
Σήμερα, πρέπει μέ κάθε τρόπο νά ἀποφύγουμε ὠς Ἕλληνες, ἕναν νέο διχασμό.
________
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Ἀνοικτή ἐπιστολή στό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως καί στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Εἶναι σαφές πῶς κάποιοι ἐτοιμάζουν νέο διχασμό τῶν Ἑλλήνων μέ βάση τά ἐμβόλια.
Ἀκόμη ἐτοιμάζουν νά κλείσουν τήν Ἑλλάδα γιά τούς ἀνεμβολίαστους καί νά ἀπαγορεύσουν
Τήν ἐλεύθερη κίνηση τῶν Ἑλλήνων μέσα στην χώρα μας.
Ἡ Ἐνότητα καί ἡ συνέργεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ὁ μόνος δρόμος γιά νά σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα, ὁ
Ἑλληνικός λαός καί ὁ Ἑλληνικός καί Ὀρθόδοξος πολιτισμός
Πρίν νά εἶναι ἀργά ἀς ἀφυπνισθοῦν ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί ἀς ἀντισταθοῦν μέ τόν ὀρθό τρόπο.
Εἶναι τραγικό νά μήν διδάσκεται ἕνας λαός ἀπό τήν ἱστορία του.
Ἡ Μικρασιατική καταστροφή ἤ ὁ Ἐμφύλιος μετά τήν γερμανική κατοχή
ἦταν ἀποτέλεσμα διχασμοῦ καί διάσπασης τῆς ἐνότητας τῶν Ἑλλήνων.
Σήμερα, πρέπει μέ κάθε τρόπο νά ἀποφύγουμε ὠς Ἕλληνες, ἕναν νέο διχασμό.
________
Παρακαλοῦμε, διαδῶστε καί κοινοποιεῖστε
________
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού Ανακοινώσεις
https://www.youtube.com/channel/UCgaKKswUWaj6XMOfHU0zZAg
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 3
https://www.youtube.com/channel/UCNlugwURZVAahn0DKtimCOg
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 4
https://www.youtube.com/channel/UCwfGItFz4p5Hi4npC_VOvJw
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 5
https://www.youtube.com/channel/UCRBsL1hgG_wEJ43XSKkCE1Q
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 6
https://www.youtube.com/channel/UCAgXKCS9KVYi49JYkvNUbkg
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού Live News στο Brighteon
https://www.brighteon.com/channels/diktioellinismou1
► Εγγραφή στο Κανάλι ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ στο RUMBLE
https://rumble.com/c/c-1055133
► Εγγραφή στο Κανάλι Δικτύου Ελληνισμού News στο clouthub
https://clthb.co/sFcQiU9gUNGgJgz87
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https://www.bitchute.com/channel/ogopkE8wTFcE/
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