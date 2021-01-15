Ι. Μάζης: 'Εθνικό έγκλημα οι διερευνητικές...💥

Σε αποκαλύψεις-''φωτιά'' προχώρησε ο καθηγητής Γεωπολιτικής Ιωάννης Μάζης. Μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, την ΑΟΖ, τις διερευνητικές και για την Κύπρο.------ Eρώτηση: Πως πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση στις ΗΠΑ, μετά τις εικόνες που είδαμε στο Καπιτώλιο;Ι. Μάζης: Κατ’αρχάς πιστεύω ότι πρόκειται για την κορυφή του παγόβουνου μιας κατάστασης. Το να ονομάσεις 74 εκατ. ψηφοφόρους του κ. Τραμπ «ψεκασμένους, συνομωσιολόγους ή ακροδεξιούς φασίστες» είναι λάθος!Εγώ θα σας πω το εξής: Θυμάστε πως παρέλαβε ο κ. Τραμπ; Η πλέον ιερή στιγμή της αμερικανικής δημοκρατίας, που ήταν η παράδοση-παραλαβή από τον προηγούμενο πρόεδρο, τον πρόεδρο Ομπάμα, συνοδεύτηκε με καλέσματα του ίδιου του κυρίου Ομπάμα για αμφισβήτηση της εκλογής του κ. Τραμπ και είδαμε φοβερά και τρομερά να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της παραδόσεως-παραλαβής. Διαδηλώσεις, φασαρίες, σπασίματα, τα οποία ξεκίνησαν από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο κ. Τραμπ και μέχρι την τελευταία μέρα.Κάποιος «δίδαξε» λοιπόν στους Αμερικανούς, αυτού του είδους τις αντιδράσεις και ξέρετε «όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελλες»! Όταν δηλαδή δείχνεις ότι δεν σέβεσαι αυτές τις ιερές στιγμές όπως είναι η Παράδοση-Παραλαβή, δηλαδή τη συνέχιση της Δημοκρατίας και θέλεις να τις περιτυλίξεις με ένα ιδεολογικό περιτύλιγμα, για να προωθήσεις τις δικές σου απόψεις, τότε να ξέρεις ότι θα τα εισπράξεις με το ίδιο νόμισμα.Τώρα, εάν «εδιδάχθησαν» οι ψηφοφόροι του κ. Τραμπ από αυτές τις εκδηλώσεις και αντέδρασαν με ανάλογο τρόπο, είναι φυσικό. Θα έλεγα μάλιστα ότι οι διαδηλωτές υπέρ του κ. Τραμπ στο Καπιτώλιο είχαν τελείως διαφορετική προσέγγιση από ότι είχαν ας πούμε τα Black Lives Matter ή οι Antifa και οι λοιποί, οι οποίοι έσπαγαν, έκαιγαν κλπ. Στο Καπιτώλιο μπήκαν πολύ σεμνά, σεβαστικά και προσεπάθησαν να εκδηλώσουν τη διαφωνία τους απέναντι με μία κατάσταση, την οποία την πίστευαν. Την πίστευαν δικαίως - την πίστευαν αδίκως, το θέμα είναι ότι 75 εκατ. άνθρωποι δεν μπορεί να είναι «ψεκασμένοι».Ερώτηση: Θα εκμεταλλευθεί ο Ερντογάν τα γεγονότα στο Καπιτώλιο; - Θα προσπαθήσει να δημιουργήσει κρίση σε Αιγαίο & Α. Μεσόγειο;Ι. Μάζης: Η εσωστρέφεια στις ΗΠΑ οδηγεί σε εξαχρείωση την Τουρκία, συνεπώς αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε το νου μας. Διότι εδώ, στην Ελλάδα, έχουμε απέναντί μας αυτόν τον γείτονα ο οποίος έχει εξαχρειωθεί και θα πρέπει να δείξουμε μόνοι μας ότι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε την εθνική και εδαφική μας ακεραιότητα.Στο ΥΠΑΜ ξέρουν πολύ καλά τι λέω και συμφωνούν απολύτως, συνεπώς, επειδή έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, πιστεύω ότι αν χρειαστεί να προσφέρουν τη δική τους συμβολή στην διπλωματική πραγματικότητα θα το κάνουν και θα το κάνουν πολύ επιτυχώς.Αυτό μαρτυρά και η στάση της Τουρκίας. Αν η Τουρκία πίστευε ότι με μία επέμβαση τύπου Συρίας ή τύπου Ιράκ ή τύπου Λιβύης ή τύπου Αζερμπαϊτζάν θα είχε τελειώσει με την Ελλάδα, θα την είχε κάνει. Ξέρει όμως πολύ καλά ότι η Ελλάδα είναι ένα συγκροτημένο κράτος, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδος χαρακτηρίζονται από υψηλό επαγγελματισμό και δεν είναι κατσαπλιάδες.Ερώτηση: Τι πιστεύετε για τις διερευνητικές επαφές με Τουρκία;Ι. Μάζης: Ο πρώτος όρος είναι να τηρήσουμε αυτό που θέσαμε βασιζόμενοι στην κοινή λογική, να προηγηθεί δηλαδή ένα διάστημα συμπεριφοράς της Τουρκίας ως κανονικού κράτους το οποίο σέβεται τις αρχές της καλής γειτονίας και αφού η Τουρκία επιδείξει αυτή τη συμπεριφορά, να δημιουργηθεί το κατάλληλο θετικό κλίμα και αμέσως μετά να προχωρήσουμε στις διερευνητικές. Δεν μπορώ να ισχυρισθώ ότι το ξεχάσαμε, μέχρι προχθές το λέγαμε και μεσολάβησαν τα καινούρια Ίμια και οι 4 NAVTEX οι οποίες απαιτούν το αφοπλισμό 4 νησιών στο Αιγαίο.Αυτό δε δείχνει συμπεριφορά "κανονικού κράτους", ούτε κράτους που σέβεται την καλή γειτονία, ούτε κράτους το οποίο θέλει σοβαρά να αρχίσει διάλογο. Ο δεύτερος όρος είναι ότι θα πρέπει επίσης η ελληνική πλευρά να καταστήσει απολύτως διαυγές ότι οι διερευνητικές είναι διαδικαστικού περιεχομένου και δεν έχουν σαν στόχο να νομιμοποιήσουν καμία λίστα Καλίν, δηλαδή κανένα κατάλογο έκνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας. Αν δεν κάνουμε αυτά τα δύο, τότε διαπράττουμε εθνικό έγκλημα.Διαβάστε όλη την συνέντευξη εδώ