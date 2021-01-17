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Тайна Явления Матери Мира. Часть 4
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12 views • January 17, 2021
Тайна Явления Матери Мира. Часть 4 https://youtu.be/KdrJcSBDTZA
На избранность России и её роль в период Апокалипсиса указывают три Фатимские Пророчества (Португалия, 1917г.).
Их тайна заключается в том, что было предсказано место будущего Явления Мессии - Россия, а также время рождения Богоматери на Земле.
Первая тайна касалась России: её будущая судьба оплота атеизма и лжеучений ХХ века, «которые окажут пагубное влияние на судьбы мира».
Вторая тайна касалась скорого окончания Первой мировой и будущей Второй мировой войны.
Первый и второй секреты Фатимы были обнародованы по разрешению папы Пия в 1942г. Девочка, принявшая Откровение Богоматери - Люсия дос Сантос, настаивала на том, чтобы секрет третьего пророчества был открыт не ранее 1960 г. Очевидно, что третье Пророчество касалось 1960 года. Но католическая церковь сокрыла эту тайну.
Чем же знаменательна эта дата - 1960-й год?
Тайна её известна каждому юсмалианину, ибо это - Год Рождества Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
День Рождения Матери Мира на Земле - 28 марта.
«28 марта Солнце в 8 градусе Овна - День посвящён будущему Спасителю, Связанному с Эпохой Разделения Добра и Зла». (П.П.Глоба).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2010/02/25/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-4/
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На избранность России и её роль в период Апокалипсиса указывают три Фатимские Пророчества (Португалия, 1917г.).
Их тайна заключается в том, что было предсказано место будущего Явления Мессии - Россия, а также время рождения Богоматери на Земле.
Первая тайна касалась России: её будущая судьба оплота атеизма и лжеучений ХХ века, «которые окажут пагубное влияние на судьбы мира».
Вторая тайна касалась скорого окончания Первой мировой и будущей Второй мировой войны.
Первый и второй секреты Фатимы были обнародованы по разрешению папы Пия в 1942г. Девочка, принявшая Откровение Богоматери - Люсия дос Сантос, настаивала на том, чтобы секрет третьего пророчества был открыт не ранее 1960 г. Очевидно, что третье Пророчество касалось 1960 года. Но католическая церковь сокрыла эту тайну.
Чем же знаменательна эта дата - 1960-й год?
Тайна её известна каждому юсмалианину, ибо это - Год Рождества Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
День Рождения Матери Мира на Земле - 28 марта.
«28 марта Солнце в 8 градусе Овна - День посвящён будущему Спасителю, Связанному с Эпохой Разделения Добра и Зла». (П.П.Глоба).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2010/02/25/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-4/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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