And It’s Another Zio False Flag In Boulder, Colorado at Run For Their Lives

The COVAIDS-25 edition is out; better get your RFK-approved self-assembling lethal injection before they run out! Sadly, the US voting majority would rather believe every CIA/FBI/Mossad false flag production than Trump and his swamp's unsecret sprint toward a totalitarian surveillance slave state.





Tesla Machine:

https://tzla.club/

Liberpulco:

https://anarchapulco.com/event/liberpulco-2025/

Freedom Hacking: https://anarchapulco.com/freedomhacking/





TZLA | https://tzla.club

Get our FREE newsletter | https://DollarVigilante.com/

Subscribe to TDV | https://dollarvigilante.com/subscribe

FREE TDV Public Telegram Group | https://t.me/TheDollarVigilanteOfficial (Join the discourse)

Subscribe to TCV | https://cryptovigilante.io

Become An Affiliate and earn money with TDV | https://dollarvigilante.com/affiliate

Buy My Book, "The Controlled Demolition of The American Empire" | https://dollarvigilante.com/book





***** Follow us on these platforms *****





Vigilante.tv | https://vigilante.tv

LBRY | https://dollarvigilante.com/lbry

Odysee | https://dollarvigilante.com/odysee

Bitchute | https://dollarvigilante.com/bitchute

153 News | https://dollarvigilante.com/153news

Brighteon | https://dollarvigilante.com/brighteon

Rumble | https://dollarvigilante.com/rumble

TikTok | https://www.tiktok.com/@dollarvigilante

YouTube | https://www.youtube.com/@dollar_vigilante

Beware of scams. All our official channels are listed here | https://dollarvigilante.com/official/





***** Connect with us on social media *****





The Dollar Vigilante Twitter | twitter.com/DollarVigilante

The Crypto Vigilante Twitter | twitter.com/VigilanteCrypto

Lucy on Twitter | https://twitter.com/LucyB_Tacos

Jeff on Twitter | https://twitter.com/BerwickJeff





***** Sources for this video *****





Tesla Machine:

https://tzla.club/

Liberpulco:

https://anarchapulco.com/event/liberpulco-2025/

INTRO SONG: ReVertigo - "False Flag": https://www.youtube.com/watch?v=IdAX1YvfZPY

Freedom Hacking: https://anarchapulco.com/freedomhacking/

Two Bidens:

https://x.com/i/status/1929628082534531420

Larken Rose; “I didn’t vote for this:

https://youtu.be/vpRu8-lN0OY?si=UQEuuVVuJmU4QW9b