© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Este es el presidente de Ucrania en tacones altos y bailando.
Follow
0
Share
Report
111 views • March 01, 2022
Este es el presidente de Ucrania en tacones altos y bailando.
▪️El tipo duro que reparte armas a los presos liberados y que es el alumno favorito de Schwab en su clase del FEM para Jóvenes Líderes Mundiales, sí, ese ZeIenko.
▪️Tenía cero experiencia en política y era actor, de hecho interpretó al presidente de Ucrania en una película antes de convertirse en el verdadero presidente de Ucrania.
Puedes seguirme en:
⚪Telegram 🟠Odysse ⚫Brighteon
▪️El tipo duro que reparte armas a los presos liberados y que es el alumno favorito de Schwab en su clase del FEM para Jóvenes Líderes Mundiales, sí, ese ZeIenko.
▪️Tenía cero experiencia en política y era actor, de hecho interpretó al presidente de Ucrania en una película antes de convertirse en el verdadero presidente de Ucrania.
Puedes seguirme en:
⚪Telegram 🟠Odysse ⚫Brighteon
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.