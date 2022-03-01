Este es el presidente de Ucrania en tacones altos y bailando.



▪️El tipo duro que reparte armas a los presos liberados y que es el alumno favorito de Schwab en su clase del FEM para Jóvenes Líderes Mundiales, sí, ese ZeIenko.



▪️Tenía cero experiencia en política y era actor, de hecho interpretó al presidente de Ucrania en una película antes de convertirse en el verdadero presidente de Ucrania.



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