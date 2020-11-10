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Le grand RESET : mettons les points sur les "i" - Mika Denissot
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15 views • November 10, 2020
9 novembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=sQe5l_uFKIQ
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
C’est quoi exactement le Grand Reset ? Ce ne sera pas la fin du monde, loin de là, cela peut être meilleur ou pire, ou simplement différent, mais les équilibres dans les lesquels nous avons grandi, vécu depuis plus de 50 ans, seront évidemment radicalement changés.
Il y aura, comme à chaque fois, de nombreux grands perdants et de grands gagnants sans doute plus rares ! Cela bouleversera forcement nos vies. Le Grand Reset sera économique et transformera notre manière de consommer, d’acheter et d’échanger Il sera monétaire avec la digitalisation de la monnaie, fini le travail au black et le cash !
Il sévira aussi sur les droits de propriété qui vont petit à petit être supprimés pour être remplacés par des droits de location. D’ailleurs, pour ceux qui n’auraient pas encore ouvert les yeux dessus, regardez ce que vous louez actuellement, la musique est en location, les films, les vélos, les trottinettes, les voitures et très bientôt les maisons.
Sachez cependant qu’une société de locataires est une société d’esclaves tributaires des organismes prêteurs, à moins que ceux-ci appartiennent à tous !! D’autant plus que si vous ne contrôlez pas vos comptes avec l’argent électronique, virtuel, sachez qu’une simple pression sur une touche pourra vous bloquer l’accès à votre argent. Le Grand Reset, c’est aussi le remplacement des idées, des institutions, des processus et des règles actuelles.
En cela, ça s'apparente au « nouvel ordre mondial » que certains peuvent évoquer sous des contours plus « complotistes », un nouvel ordre mondial s'accompagnant d'une nouvelle “ gouvernance mondiale”, qui soit dit en passant est à l’œuvre sous nos yeux dans toute sa splendeur. Comme le disait Benjamin Casteillo de New World Together en 2018, l’ancienne société doit se séparer de ses fondements et de ses constructions.
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➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
A plus tard dans la vie,
Mika
Liens et sources dans cette vidéo : Benjamin Casteillo New Word Together : https://newworldtogether.com
Video du grand RESET du Forum economique Mondiale : Forum economic : https://fr.weforum.org/videos/the-great-reset-726dedeacb
https://geopolitique-profonde.com/2020/10/30/covid-1984-effondrement-grand-reset-et-dictature-mondiale/
https://www.labourseauquotidien.fr/bce-operation-grand-reset-lancee-christine-lagarde/
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Il y aura, comme à chaque fois, de nombreux grands perdants et de grands gagnants sans doute plus rares ! Cela bouleversera forcement nos vies. Le Grand Reset sera économique et transformera notre manière de consommer, d’acheter et d’échanger Il sera monétaire avec la digitalisation de la monnaie, fini le travail au black et le cash !
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Sachez cependant qu’une société de locataires est une société d’esclaves tributaires des organismes prêteurs, à moins que ceux-ci appartiennent à tous !! D’autant plus que si vous ne contrôlez pas vos comptes avec l’argent électronique, virtuel, sachez qu’une simple pression sur une touche pourra vous bloquer l’accès à votre argent. Le Grand Reset, c’est aussi le remplacement des idées, des institutions, des processus et des règles actuelles.
En cela, ça s'apparente au « nouvel ordre mondial » que certains peuvent évoquer sous des contours plus « complotistes », un nouvel ordre mondial s'accompagnant d'une nouvelle “ gouvernance mondiale”, qui soit dit en passant est à l’œuvre sous nos yeux dans toute sa splendeur. Comme le disait Benjamin Casteillo de New World Together en 2018, l’ancienne société doit se séparer de ses fondements et de ses constructions.
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