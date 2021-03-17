Κ. Πουλάς-Η SPIKE ΠΡΩΤΕΙΝΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ο αναπληρωτής καθηγητής Βιοχημείας, στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Κωνσταντίνος Πουλάς, μιλώντας στον 98.4 με αφορμή την συζήτηση που άνοιξε για την εμφάνιση θρόμβων και τα εμβόλια, υποστήριξε ότι το θέμα είναι , πώς έχουν χτυπήσει αρκετά καμπανάκια που προκαλούν ανησυχία και για τον λόγο αυτό, αυτό που συμβαίνει (δηλαδή θρομβώσεις) δεν μπορεί να ερμηνευθεί με απλούς ή σύνθετους όρους στατιστικής και με συγκρίσεις στο γενικό πληθυσμό, από τη στιγμή που η ομάδα που παρουσιάζει το πρόβλημα, δηλαδή οι εμβολιαζόμενοι , εκτίθεται σε κάτι διαφορετικό από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αν θεωρούμε ότι στατιστικά το ποσοστό είναι χαμηλό, τότε είναι σαν να λέμε ότι έχουμε ένα εμβόλιο κατάλληλο για θρομβώσεις, όμως αναρωτήθηκε αν αυτό είναι το θέμα. Όπως είπε, κατά την γνώμη του μετά από έρευνα, επιμένει πως το «κλειδί» αναφορικά με την Spike πρωτεΐνη, δεν έχει κατανοηθεί ορθά από τους επιστήμονες , ακόμη και όσους ασχολούνται με το εμβόλιο, με αποτέλεσμα να είναι λάθος η συνολική ανάγνωση των λοιμώξεων που προκαλεί ο ιός, άρα και οι απαντήσεις που δίνονται να δημιουργούν ενδεχομένως ζητήματα .