Reverse DIABETES - Start Today! - Dr. B & Michael Bergman
Dr. John Bergman D.C.
Dr. John Bergman D.C.
17 views • 22 hours ago

Reversing Diabetes and Metabolic Syndrome Naturally eBook: https://adaptivephysiology.com/articles/a/292/reversing-diabetes-and-metabolic-syndrome-naturally


Adaptive Physiology Website: https://adaptivephysiology.com/


Schedule your Online Consultation with Dr. Bergman DC, or Michael Bergman here: https://adaptivephysiology.com/onlinestore/c/pcat_01KA92DNK48J6TJS28J352K8N0/consultation


Contact Dr. B's Office to schedule your appointment!

Call: (1) 714-962-5891


HUNTINGTON BEACH CLINIC:

18582 Beach Blvd #22,

Huntington Beach, CA 92648


http://bergmanchiropractic.com


Office Hours:

Mon - Thur 7:00 AM – 5:30 PM

Lunch Break 11:00 AM - 1 PM

Fri - Sun Closed

Public Holidays Closed



MEXICO CLINIC:

Grand Hotel Tijuana

4558 Agua Caliente Blvd. Ste. CC 1B, Tijuana, Mexico


https://www.holisticcare.com/corrective-chiropractic/


Office Hours:

Mon - Fri 9:00 AM – 6:00 PM

Lunch Break 12:30 PM – 1:30 PM

Sat 9:00 AM – 2:00 PM

Sun Closed

Public Holidays Closed



American Biodental Center in Tijuana, Mexico:

https://americanbiodental.com


For Media and Business Inquiries, contact:

[email protected]


#healing #healthcare #diabetes

healthhealingholistic
