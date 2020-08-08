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CIA, Vaccins, Médecine Militaire Expérimentale et Cristaux Liquides de Serge Monast PARTIE 1
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30 views • August 08, 2020
Serge Monast : « CIA, Vaccins, Médecine militaire expérimentale & Cristaux liquides »
Expériences et drogues testées par la CIA sous les projets Bluebird, Artichoke, Mk Ultra et Mk Delta, vaccinations forcées par la propagande suivi d'épidémies en tout genre, contrôle de la pensée et du comportement, technologies de cristaux liquides – entres-autres –, expériences médicales et militaires, ''Programme de contrôle de la volonté'' par le biais des ondes visuelles (télévision et cinéma), mais encore, des ondes électromagnétiques (micro-ondes et électricité concentrée) de manière à provoquer chez vous, une confusion de l’esprit et un état léthargique permanent, etc.
Ce ''dossier'' vous fera mieux comprendre combien vous êtes peu informés (surtout au sujet des ''manipulations médicales''). Nul ne peut nier, non seulement les évidences de la chute de l’économie et du regroupement mondial d’Organismes Internationaux, mais encore, que cette guerre se fait actuellement sous 3 formes distinctes :
Guerre Économique ;
Guerre Électronique ;
Guerre Médicale.
L’Autoroute Électronique (Commerce Électronique) a été mis sur pied aux États-Unis et annoncé par le Président Clinton à Washington le 26 Octobre 1993. Ce programme a été défini dans un document, comme devant être un outil de ''Contrôle du gouvernement'' – pour le gouvernement –, afin de l’aider à obtenir un contrôle absolu. Cela signifie : un ''fichage électronique de la population'' à l’intérieur duquel, toutes les entreprises et les individus seront comptabilisés et perçus comme étant des ''unités économiques''. Ce programme étant désormais en place, le gouvernement connaît donc absolument tout sur vous au point que la ''liberté individuelle'' et la ''vie privée'' ont totalement disparus.
L'implantation de ce système permettra aussi la disparition complète de l'argent liquide puisque celui-ci sera devenu, à toute fin pratique, complètement inutile dans les échanges commerciaux de demain. Le ''contrôle direct des individus'' à des fins politiques, passe avant tout par la nécessité d’endormir l’esprit, le cerveau des populations afin de les paralyser dans leur possibilité de réfléchir, de penser et de réagir... Le meilleur des Mondes...
Inutile de vous dire que ce dossier est totalement ''explosif''... Un véritable recueil de preuves et de documents officiels prouvant les dires de l'auteur.
« Même si ma vie est en danger à cause de la diffusion d'informations comme celles-ci, la vôtre l'est encore plus par l'ignorance de ces mêmes informations ». Serge Monast
Témoignage d'un internaute :
« J'ai le document CIA. Monast était connu au Québec. Il avait ses partisans et a œuvre au sein de la Commission d'études Ouranos créer en France en 1951. Son histoire de cristal liquide ne passait pas chez-moi. Son cahier n'est pas assez explicite. J'ai tenté la lumière en lui parlant. Je suis resté dans le doute. Ce n'est qu'en février 2020 que j'ai ressorti le dossier du placard. Ok. Ce qui manquait est le moyen transport. Il est possible de transporter le cristal au cerveau en chauffant ce dernier. Comment? Par des champs magnétiques de hautes fréquences qu'une exposition aux téléphones permet (4G). Encore mieux, le spectre des micro-ondes du 5G. Ce petit retour en arrière s'est fait pour tenter de mettre en liens un vielle histoire datant des années 50 concernant l'existence de gènes dormant pouvant être activés par des fréquences EM non naturelles. Des balivernes. De moins en moins en sachant que les effets des champs EM sur le mode de communication entre cellules. Sauf qu'ici il est question du Coronavirus qui risquerait de muter par la présence de ces champs WI-FI, 5G, etc. Une œuvre de la nature ! C'est probable. Sauf que j'avoue que cette mutation programmée serait un grand défi pour le science. Et si personne en parle, soit que c'est ridicule ou que ça fonctionne. »
Source :
https://www.youtube.com/watch?v=J5hCdMsRBME
https://www.youtube.com/watch?v=27FU9QHyVno
Documents rares et & inédits : https://www.youtube.com/channel/UCSegIc1KZ1LEaRYcl0zrJog
Le livre de Serge Monast : « CIA, Vaccins, Médecine militaire expérimentale & Cristaux liquides » : https://hadeseditions.com/CIA-Vaccins-Medecine-militaire-experimentale-Cristaux-liquides
Expériences et drogues testées par la CIA sous les projets Bluebird, Artichoke, Mk Ultra et Mk Delta, vaccinations forcées par la propagande suivi d'épidémies en tout genre, contrôle de la pensée et du comportement, technologies de cristaux liquides – entres-autres –, expériences médicales et militaires, ''Programme de contrôle de la volonté'' par le biais des ondes visuelles (télévision et cinéma), mais encore, des ondes électromagnétiques (micro-ondes et électricité concentrée) de manière à provoquer chez vous, une confusion de l’esprit et un état léthargique permanent, etc.
Ce ''dossier'' vous fera mieux comprendre combien vous êtes peu informés (surtout au sujet des ''manipulations médicales''). Nul ne peut nier, non seulement les évidences de la chute de l’économie et du regroupement mondial d’Organismes Internationaux, mais encore, que cette guerre se fait actuellement sous 3 formes distinctes :
Guerre Économique ;
Guerre Électronique ;
Guerre Médicale.
L’Autoroute Électronique (Commerce Électronique) a été mis sur pied aux États-Unis et annoncé par le Président Clinton à Washington le 26 Octobre 1993. Ce programme a été défini dans un document, comme devant être un outil de ''Contrôle du gouvernement'' – pour le gouvernement –, afin de l’aider à obtenir un contrôle absolu. Cela signifie : un ''fichage électronique de la population'' à l’intérieur duquel, toutes les entreprises et les individus seront comptabilisés et perçus comme étant des ''unités économiques''. Ce programme étant désormais en place, le gouvernement connaît donc absolument tout sur vous au point que la ''liberté individuelle'' et la ''vie privée'' ont totalement disparus.
L'implantation de ce système permettra aussi la disparition complète de l'argent liquide puisque celui-ci sera devenu, à toute fin pratique, complètement inutile dans les échanges commerciaux de demain. Le ''contrôle direct des individus'' à des fins politiques, passe avant tout par la nécessité d’endormir l’esprit, le cerveau des populations afin de les paralyser dans leur possibilité de réfléchir, de penser et de réagir... Le meilleur des Mondes...
Inutile de vous dire que ce dossier est totalement ''explosif''... Un véritable recueil de preuves et de documents officiels prouvant les dires de l'auteur.
« Même si ma vie est en danger à cause de la diffusion d'informations comme celles-ci, la vôtre l'est encore plus par l'ignorance de ces mêmes informations ». Serge Monast
Témoignage d'un internaute :
« J'ai le document CIA. Monast était connu au Québec. Il avait ses partisans et a œuvre au sein de la Commission d'études Ouranos créer en France en 1951. Son histoire de cristal liquide ne passait pas chez-moi. Son cahier n'est pas assez explicite. J'ai tenté la lumière en lui parlant. Je suis resté dans le doute. Ce n'est qu'en février 2020 que j'ai ressorti le dossier du placard. Ok. Ce qui manquait est le moyen transport. Il est possible de transporter le cristal au cerveau en chauffant ce dernier. Comment? Par des champs magnétiques de hautes fréquences qu'une exposition aux téléphones permet (4G). Encore mieux, le spectre des micro-ondes du 5G. Ce petit retour en arrière s'est fait pour tenter de mettre en liens un vielle histoire datant des années 50 concernant l'existence de gènes dormant pouvant être activés par des fréquences EM non naturelles. Des balivernes. De moins en moins en sachant que les effets des champs EM sur le mode de communication entre cellules. Sauf qu'ici il est question du Coronavirus qui risquerait de muter par la présence de ces champs WI-FI, 5G, etc. Une œuvre de la nature ! C'est probable. Sauf que j'avoue que cette mutation programmée serait un grand défi pour le science. Et si personne en parle, soit que c'est ridicule ou que ça fonctionne. »
Source :
https://www.youtube.com/watch?v=J5hCdMsRBME
https://www.youtube.com/watch?v=27FU9QHyVno
Documents rares et & inédits : https://www.youtube.com/channel/UCSegIc1KZ1LEaRYcl0zrJog
Le livre de Serge Monast : « CIA, Vaccins, Médecine militaire expérimentale & Cristaux liquides » : https://hadeseditions.com/CIA-Vaccins-Medecine-militaire-experimentale-Cristaux-liquides
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