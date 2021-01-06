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Dark Winter - Dunkler Winter (❎ⒶⒸⒽⓉⓊⓃⒼ: Beschreibung lesen!)
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Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Dr. Heiko Schöning,...
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
... Vizepräsident der World Freedom Alliance warnt: Das Programm heißt “Dark Winter” und soll wirkliche Gefahr und Panik verursachen, und dass wir uns nur dagegen wehren können, dass wir dieses Video verbreiten und damit denen zeigen, dass es inszeniert ist, wenn wir es schon vorher wissen…
https://worldfreedomalliance.org
https://acu2020.org
https://wirkraft.org
Video made by Oracle Films; https://www.oraclefilms.com
Quelle: https://youtu.be/obNiPVWzkTI
Geld ШΞG • Eigentum ШΞG • Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
❎ⒶⒸⒽⓉⓊⓃⒼ: 𝕎𝕒𝕤 𝕨𝕒̈𝕣𝕖, 𝕨𝕖𝕟𝕟 ...
Dr. Heiko Schöning als eine Art Agent Provocateur ein falsches Spiel spielt, indem er uns einerseits vertrauenswürdig informiert, um uns auf der anderen Seite zu desinformieren, was Verwirrung stiften und dem Tiefen Staat natürlich zuguten kommen soll. Also vorsichtig sein und selbst recherchieren ;·) NUR SO EIN GEDANKE...
Ich will niemanden verleugnen, und wenn alles echt ist, ist Herr Schöning natürlich ein Superheld!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
Dr. Heiko Schöning,...
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
... Vizepräsident der World Freedom Alliance warnt: Das Programm heißt “Dark Winter” und soll wirkliche Gefahr und Panik verursachen, und dass wir uns nur dagegen wehren können, dass wir dieses Video verbreiten und damit denen zeigen, dass es inszeniert ist, wenn wir es schon vorher wissen…
https://worldfreedomalliance.org
https://acu2020.org
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Quelle: https://youtu.be/obNiPVWzkTI
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Dr. Heiko Schöning als eine Art Agent Provocateur ein falsches Spiel spielt, indem er uns einerseits vertrauenswürdig informiert, um uns auf der anderen Seite zu desinformieren, was Verwirrung stiften und dem Tiefen Staat natürlich zuguten kommen soll. Also vorsichtig sein und selbst recherchieren ;·) NUR SO EIN GEDANKE...
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I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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