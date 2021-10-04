© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
04.10.2021. Надо под микроскопом посмотреть, что там в вакцине??? (Выпуск № 220 часть II (2)).
Follow
1
Share
Report
6857 views • October 02, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:41 ‼️ЛЮДЕЙ НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ УКОЛЮТ 💉 ДО 2023 ГОДА⁉️ МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕНИЯ ПО ЧС В РОССИИ ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=lk3oqVCUMGs.
06:05 Как Смыло Целый Советский Город | Засекреченный Апокалипсис 1952 года. https://www.youtube.com/watch?v=Uau8CU6zwco.
17:50 Африка засыхает, Мальдивы тонут. Более 200 млн человек покинут свои дома из-за изменения климата. https://www.youtube.com/watch?v=YrH92QAqXJ0.
24:19 Апокалипсис на Канарах. Разрушительное извержение вулкана: волна лавы в 6 метров затопила остров. https://www.youtube.com/watch?v=jSW7LruIOlw.
31:18 Пророчество отец Рафаил. Мы уже живем в кредит. https://www.youtube.com/watch?v=lZRhEqlOIvM .
39:38 Куда ехать перед грядущей войной и гонениями на христиан. https://www.youtube.com/watch?v=nalyRVff2r8.
50:30 Эти вещи нельзя держать дома. Предметы, которые приносят беды, болезни и несчастье в дом. https://www.youtube.com/watch?v=slda-_796_o.
01:08:11 Православная матушка Елена 2 Прозорливая. https://www.youtube.com/watch?v=LZ4koMNOLKU.
Сегодня мы поговорим о том, когда собираются вакцинировать все человечество, а также когда начнется третья мировая война. Также узнаем, что в 1952 году был уничтожен цунами целый город, и как СССР скрывал этот факт. Увидим какие тенденции по изменению климата происходят на нашей планеты, и чего ожидать дальше. Послушаем пророчество отца Рафаила. Узнаем куда ехать христианам перед грядущей войной. Узнаем какие вещи предметы приносят несчастья и беды в дом и семью. Послушаем прозорливую православную матушку Елену.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:41 ‼️ЛЮДЕЙ НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ УКОЛЮТ 💉 ДО 2023 ГОДА⁉️ МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕНИЯ ПО ЧС В РОССИИ ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=lk3oqVCUMGs.
06:05 Как Смыло Целый Советский Город | Засекреченный Апокалипсис 1952 года. https://www.youtube.com/watch?v=Uau8CU6zwco.
17:50 Африка засыхает, Мальдивы тонут. Более 200 млн человек покинут свои дома из-за изменения климата. https://www.youtube.com/watch?v=YrH92QAqXJ0.
24:19 Апокалипсис на Канарах. Разрушительное извержение вулкана: волна лавы в 6 метров затопила остров. https://www.youtube.com/watch?v=jSW7LruIOlw.
31:18 Пророчество отец Рафаил. Мы уже живем в кредит. https://www.youtube.com/watch?v=lZRhEqlOIvM .
39:38 Куда ехать перед грядущей войной и гонениями на христиан. https://www.youtube.com/watch?v=nalyRVff2r8.
50:30 Эти вещи нельзя держать дома. Предметы, которые приносят беды, болезни и несчастье в дом. https://www.youtube.com/watch?v=slda-_796_o.
01:08:11 Православная матушка Елена 2 Прозорливая. https://www.youtube.com/watch?v=LZ4koMNOLKU.
Сегодня мы поговорим о том, когда собираются вакцинировать все человечество, а также когда начнется третья мировая война. Также узнаем, что в 1952 году был уничтожен цунами целый город, и как СССР скрывал этот факт. Увидим какие тенденции по изменению климата происходят на нашей планеты, и чего ожидать дальше. Послушаем пророчество отца Рафаила. Узнаем куда ехать христианам перед грядущей войной. Узнаем какие вещи предметы приносят несчастья и беды в дом и семью. Послушаем прозорливую православную матушку Елену.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.