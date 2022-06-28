π. Στυλιανός Καρπαθίου - Αυτά που λένε είναι Καθαρή Γραμμή του Βατικανού

Ο π. Στυλιανός Καρπαθίου: Ο ιερέας Στυλιανός Καρπαθίου τόσο με την θρησκευτική όσο και με την επιστημονική του ιδιότητα τοποθετήθηκε για το κρίσιμο θέμα της αξιοπιστίας των εμβολίων.





Σε ανοιχτή του επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο ο ιερέας Στυλιανός Καρπαθίου υποστηρίζει, χρησιμοποιώντας επιστημονικά πειστήρια, ότι τα εμβόλια κατά του covid-19 δημιουργήθηκαν μέσα από μια ανθρωποκτόνο διαδικασία.





Διαβάστε αναλυτικά:





Άγιοι Αρχιερείς˙





Το πολυθρύλητο εμβόλιο, κατά του ιού sars-cov-2, άρχισε ήδη να εφαρμόζεται στον ελληνικό πληθυσμό και, γενικότερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την 27-12-2020, με «επικές» διακηρύξεις των πολιτικών ηγετών.





Η επιχείρηση εμβολιασμού με την ψευδώνυμη επωνυμία «Ελευθερία», προσβλητική για το ίδιο το νόημα της λέξης ελευθερία, ξεκίνησε και φιλοδοξεί να κτίσει σινικό τείχος «ανοσίας αγέλης», κατά του κορωνοιού.





Την παράδοση της σκυτάλης, από την παραφιλολογία περί του κορωνοϊού, παρέλαβε ήδη νέα προπαγάνδα, για την αποδοχή του νεόδμητου εμβολίου, το οποίο παρασκευάσθηκε με τεχνολογία, που εγείρει τεράστια ηθικά διλήμματα.





Η ιστορία του εμβολιασμού υπερβαίνει τις δύο εκατονταετίες. Ξεκίνησε με τον Edward Jenner, τέκνο ιερέως, ο οποίος είχε βαθειά χριστιανική συνείδηση, και έφθασε με την παρατηρητικότητά του στο πρώτο επιτυχές πείραμα κατά της δαμαλίτιδος, στις 14 Μαρτίου 1796. Από εκεί προήλθε και η ξενόγλωσση ονομασία των εμβολίων ως vaccination (αγγλ.), vaccine (γαλλ.) вакцина (ρωσσ.), καθ’ όσον στην λατινική γλώσσα η λέξη vacca σημαίνει την θήλεια βού, δηλαδή την δάμαλι, από το νόσημα της οποίας προέκυψαν τα εμβόλια.





Διαβάστε όλη την επιστολή εδώ: https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/356092/epistoli-toy-psychiatroy-p-stylianoy-karpathioy-gia-to-zitima-toy-emvolioy-pros-tin-iera-synodo/





ή εδώ: https://evaggelatos.com/?p=19163





-----------------------





Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:





1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND