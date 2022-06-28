BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

π. Στυλιανός Καρπαθίου - Αυτά που λένε είναι Καθαρή Γραμμή του Βατικανού
NIOLAND
NIOLAND
61 followers
Follow
0
Share
Report
22 views • June 28, 2022

Ο π. Στυλιανός Καρπαθίου: Ο ιερέας Στυλιανός Καρπαθίου τόσο με την θρησκευτική όσο και με την επιστημονική του ιδιότητα τοποθετήθηκε για το κρίσιμο θέμα της αξιοπιστίας των εμβολίων.


Σε ανοιχτή του επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο ο ιερέας Στυλιανός Καρπαθίου υποστηρίζει, χρησιμοποιώντας επιστημονικά πειστήρια, ότι τα εμβόλια κατά του covid-19 δημιουργήθηκαν μέσα από μια ανθρωποκτόνο διαδικασία.


Διαβάστε αναλυτικά:


Άγιοι Αρχιερείς˙


Το πολυθρύλητο εμβόλιο, κατά του ιού sars-cov-2, άρχισε ήδη να εφαρμόζεται στον ελληνικό πληθυσμό και, γενικότερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την 27-12-2020, με «επικές» διακηρύξεις των πολιτικών ηγετών.


Η επιχείρηση εμβολιασμού με την ψευδώνυμη επωνυμία «Ελευθερία», προσβλητική για το ίδιο το νόημα της λέξης ελευθερία, ξεκίνησε και φιλοδοξεί να κτίσει σινικό τείχος «ανοσίας αγέλης», κατά του κορωνοιού.


Την παράδοση της σκυτάλης, από την παραφιλολογία περί του κορωνοϊού, παρέλαβε ήδη νέα προπαγάνδα, για την αποδοχή του νεόδμητου εμβολίου, το οποίο παρασκευάσθηκε με τεχνολογία, που εγείρει τεράστια ηθικά διλήμματα.


Η ιστορία του εμβολιασμού υπερβαίνει τις δύο εκατονταετίες. Ξεκίνησε με τον Edward Jenner, τέκνο ιερέως, ο οποίος είχε βαθειά χριστιανική συνείδηση, και έφθασε με την παρατηρητικότητά του στο πρώτο επιτυχές πείραμα κατά της δαμαλίτιδος, στις 14 Μαρτίου 1796. Από εκεί προήλθε και η ξενόγλωσση ονομασία των εμβολίων ως vaccination (αγγλ.), vaccine (γαλλ.) вакцина (ρωσσ.), καθ’ όσον στην λατινική γλώσσα η λέξη vacca σημαίνει την θήλεια βού, δηλαδή την δάμαλι, από το νόσημα της οποίας προέκυψαν τα εμβόλια.


Διαβάστε όλη την επιστολή εδώ: https://www.tameteora.gr/apopseis-sxolia/apopseis/356092/epistoli-toy-psychiatroy-p-stylianoy-karpathioy-gia-to-zitima-toy-emvolioy-pros-tin-iera-synodo/


ή εδώ: https://evaggelatos.com/?p=19163


-----------------------


Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:


1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

Keywords
vaccinevaticanokarpathiou
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Data Center Moratoriums Quadruple to 374 as Local Opposition Mounts Ahead of Midterms, Wells Fargo Report Shows

Data Center Moratoriums Quadruple to 374 as Local Opposition Mounts Ahead of Midterms, Wells Fargo Report Shows

Edison Reed
Twenty-five years of &#8220;temporary&#8221;: how 9/11 built a surveillance state Americans never voted for

Twenty-five years of “temporary”: how 9/11 built a surveillance state Americans never voted for

Lance D Johnson
Singapore Considers Chemical Castration as Molestation Cases Rise

Singapore Considers Chemical Castration as Molestation Cases Rise

Edison Reed
Trump Proposes Childcare Subsidy for Stay-at-Home Parents

Trump Proposes Childcare Subsidy for Stay-at-Home Parents

Sterling Ashworth
mRNA Shots Are a Bioterrorism Distribution Platform &#8211; And its Architects Must Be Prosecuted

mRNA Shots Are a Bioterrorism Distribution Platform – And its Architects Must Be Prosecuted

Mike Adams
Hawley Expands AI Surveillance Probe to Axon, Motorola and Verkada

Hawley Expands AI Surveillance Probe to Axon, Motorola and Verkada

Edison Reed
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy