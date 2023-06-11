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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 78.Читает Автор. https://youtu.be/6ySYbIBeE7I
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Человеческие души — это Сама БАЖЕНственность, как бы «заглядывающая» через некие светящиеся точки-окошки в мир Своего Материального Тварения?
01:44 — Есть ли смысл у древнего представления, над которым смеялись учёные-ортодоксы, что «Земля стоит на трёх китах (или слонах), на океане, на черепахе»?
02:24 — Есть выражение: «Важно постичь не многое, а главное». Что самое главное из всего?
02:53 — Вопрос о сострадании.
03:28 — Надо ли возвещать кому-то духовный факт, если человек всё равно не сможет его проверить, убедиться?
03:51 — За передачу Света тёмные мстят?
03:51 — Как произходит телепортация?
05:21 — Если можно заглянуть сознанием в прошлое и будущее, значит, они уже существуют? Физическое «время» тоже принадлежит к иллюзии?
06:01 — Как человеку перестать умалять Тебя в своём сознании, как преодолеть закрытость?
06:20 — Как понять изречение Исуса Христа: «…ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет её»?
07:40 — Читая «Световые Формулы для Гармонизации Сознания ЧелоВека», последовательность абзацев, которые идут по буквам алфавита, постоянно возникает мысль: почему так и обязательно ли нужно при чтении произносить так, как Написано?
08:37 — Есть выражение: «Если хамству позволить, то оно заполонит собою весь мир», — как его останавливать на практике?
08:59 — Без духовности люди всегда разделены... Наверное, лишь крайняя опасность пробудит землян?
09:51 — Существует ли проблема, показанная в сериале «Махакали», сдерживания яростной силы Парвати-Махакали?
10:51 — Когда слабый становится сильным?
12:24 — Как будет «измеряться Храм», о чём было сказано в 11 гл. «Откровения», или уже измеряется?
12:51 — Чтобы что-то передать, обычно нужно это самому иметь, принять. Как это относится к Твоему Дару Спасения, Защиты?
13:34 — Сказано: «кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Какое значение имеют такие слова сейчас, в дни завершающегося АпоКАЛИпсиса?
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Да Будет Свет!
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-78
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
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