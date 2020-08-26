BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

ПРАВДА О РАКЕ. Фильм 5. Пища против рака
Boris Grinblat
Boris Grinblat
139 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
1863 views • August 26, 2020
Проект МедАльтернатива.инфо представляет вам перевод 5-й серии фильма "Правда о раке. Описание сериала и ссылка на все переведенные серии: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/

Также все переведенные на данный момент серии можно посмотреть на данном канале.

5-я серия посвящена теме питания и некоторым другим факторам. Питание – это крайне важный фактор в профилактике и лечении рака и других заболеваний. Ведь именно пища поставляет строительные материалы для нашего тела, и если эти материалы будут ненадлежащего качества, глупо надеяться, что и построенный из них «дом» - т.е. наше тело, будет нам долго и исправно служить. Казалось бы, это общеизвестные истины, однако, несмотря на это в медицинских ВУЗах будущих врачей не обучают данным вопросам, а если и обучают – то поверхностно. А это означает, что вряд ли такой врач в своей практике будет уделять правильному питанию должное значение. Скорее он вам предложит новый фармацевтический препарат, чем смену диеты.

В настоящее время существует огромное количество научных исследований о связи питания со здоровьем и болезнями – желающие смогут найти их самостоятельно или на нашем сайте в разделе питания. В 5-й серии фильма в доступной форме рассматриваются механизмы влияния различных питательных веществ на раковые клетки, иммунную систему и т.п. Фильм не представляет собой практическое руководство, его предназначение – вызвать интерес к данной теме с целью дальнейшего самостоятельного исследования.

Если вам интересен этот сериал, вы можете поддержать проект, и тем самым, ускорить перевод и озвучку на русский язык следующих серий нового сезона и других материалов. Для этого нужно перевести любую сумму на Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09 Подробности - по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Keywords
cancerty bollingertruth about cancer
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
U.K. officials privately admitted AstraZeneca blood clot risk was “potentially very serious,” then let trial on children as young as 6 continue

U.K. officials privately admitted AstraZeneca blood clot risk was “potentially very serious,” then let trial on children as young as 6 continue

Cassie B.
FDA Official Urged Fatal Myocarditis Warning for COVID-19 Vaccines, but Label Change Remains Unmade

FDA Official Urged Fatal Myocarditis Warning for COVID-19 Vaccines, but Label Change Remains Unmade

Coco Somers
Review of 52 Studies Links Alcohol and Sugary Drinks to Higher Gout Risk

Review of 52 Studies Links Alcohol and Sugary Drinks to Higher Gout Risk

Iva Greene
Study: Fish Intake Before Pregnancy Linked to Lower Odds of Early-Onset Hypertension

Study: Fish Intake Before Pregnancy Linked to Lower Odds of Early-Onset Hypertension

Coco Somers
Pediatrician’s shift: From vaccine advocate to skeptic exposes gaps in medical training and public health policy

Pediatrician’s shift: From vaccine advocate to skeptic exposes gaps in medical training and public health policy

Willow Tohi
Review Links Dental Implants to Infection Associated With Bone Loss in About 1 in 5 Patients

Review Links Dental Implants to Infection Associated With Bone Loss in About 1 in 5 Patients

Morgan S. Verity
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy