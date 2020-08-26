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ПРАВДА О РАКЕ. Фильм 5. Пища против рака
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1863 views • August 26, 2020
Проект МедАльтернатива.инфо представляет вам перевод 5-й серии фильма "Правда о раке. Описание сериала и ссылка на все переведенные серии: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Также все переведенные на данный момент серии можно посмотреть на данном канале.
5-я серия посвящена теме питания и некоторым другим факторам. Питание – это крайне важный фактор в профилактике и лечении рака и других заболеваний. Ведь именно пища поставляет строительные материалы для нашего тела, и если эти материалы будут ненадлежащего качества, глупо надеяться, что и построенный из них «дом» - т.е. наше тело, будет нам долго и исправно служить. Казалось бы, это общеизвестные истины, однако, несмотря на это в медицинских ВУЗах будущих врачей не обучают данным вопросам, а если и обучают – то поверхностно. А это означает, что вряд ли такой врач в своей практике будет уделять правильному питанию должное значение. Скорее он вам предложит новый фармацевтический препарат, чем смену диеты.
В настоящее время существует огромное количество научных исследований о связи питания со здоровьем и болезнями – желающие смогут найти их самостоятельно или на нашем сайте в разделе питания. В 5-й серии фильма в доступной форме рассматриваются механизмы влияния различных питательных веществ на раковые клетки, иммунную систему и т.п. Фильм не представляет собой практическое руководство, его предназначение – вызвать интерес к данной теме с целью дальнейшего самостоятельного исследования.
Если вам интересен этот сериал, вы можете поддержать проект, и тем самым, ускорить перевод и озвучку на русский язык следующих серий нового сезона и других материалов. Для этого нужно перевести любую сумму на Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09 Подробности - по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Также все переведенные на данный момент серии можно посмотреть на данном канале.
5-я серия посвящена теме питания и некоторым другим факторам. Питание – это крайне важный фактор в профилактике и лечении рака и других заболеваний. Ведь именно пища поставляет строительные материалы для нашего тела, и если эти материалы будут ненадлежащего качества, глупо надеяться, что и построенный из них «дом» - т.е. наше тело, будет нам долго и исправно служить. Казалось бы, это общеизвестные истины, однако, несмотря на это в медицинских ВУЗах будущих врачей не обучают данным вопросам, а если и обучают – то поверхностно. А это означает, что вряд ли такой врач в своей практике будет уделять правильному питанию должное значение. Скорее он вам предложит новый фармацевтический препарат, чем смену диеты.
В настоящее время существует огромное количество научных исследований о связи питания со здоровьем и болезнями – желающие смогут найти их самостоятельно или на нашем сайте в разделе питания. В 5-й серии фильма в доступной форме рассматриваются механизмы влияния различных питательных веществ на раковые клетки, иммунную систему и т.п. Фильм не представляет собой практическое руководство, его предназначение – вызвать интерес к данной теме с целью дальнейшего самостоятельного исследования.
Если вам интересен этот сериал, вы можете поддержать проект, и тем самым, ускорить перевод и озвучку на русский язык следующих серий нового сезона и других материалов. Для этого нужно перевести любую сумму на Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09 Подробности - по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
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